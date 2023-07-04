Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! 5 sanık için duruşma tarihi belli oldu

NELER OLMUŞTU?

Türkiye geride bıraktığımız günlerde '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etmiş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden operasyon çekmişti.

Firari vatan haini FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in yaydığı, CHP'lilerin de dolaşıma soktuğu görüntüler sonrası İnce adaylıktan çekilmişti.

Muharrem İnce'yi hedef alan kirli kumpas sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmış, bu kapsamda "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar gözaltına alınmıştı.