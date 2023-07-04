Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! 5 sanık için duruşma tarihi belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından Mehmet Galoğlu, Salim Faruk Kızılırmak, Ozan Özgür Doğru, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Ekim 2023 tarihinde görülmesine karar verdi.
NELER OLMUŞTU?
Türkiye geride bıraktığımız günlerde '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etmiş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden operasyon çekmişti.
Firari vatan haini FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in yaydığı, CHP'lilerin de dolaşıma soktuğu görüntüler sonrası İnce adaylıktan çekilmişti.
Muharrem İnce'yi hedef alan kirli kumpas sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmış, bu kapsamda "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar gözaltına alınmıştı.
Yaşar'ın Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisinde paketlenmesi dikkatlerden kaçmamıştı.
ANKARA KUŞU'NU KAFESLEDİLER
Gözaltına alınan Oktay Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Oktay Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı.