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    • Güncel
    • 04.07.2023 17:08
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    • 04.07.2023 17:18
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    Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! 5 sanık için duruşma tarihi belli oldu

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyadan sahte paylaşımlarına ilişkin 5 sanığın 9'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 18 Ekim tarihinde Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Muharrem İnce’ye kaset kumpasında yeni gelişme!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından Mehmet Galoğlu, Salim Faruk Kızılırmak, Ozan Özgür Doğru, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Ekim 2023 tarihinde görülmesine karar verdi.

    NELER OLMUŞTU?

    Türkiye geride bıraktığımız günlerde '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etmiş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden operasyon çekmişti.

    Firari vatan haini FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in yaydığı, CHP'lilerin de dolaşıma soktuğu görüntüler sonrası İnce adaylıktan çekilmişti.

    Muharrem İnce'yi hedef alan kirli kumpas sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmış, bu kapsamda "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı Oktay Yaşar gözaltına alınmıştı.

    Yaşar'ın Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisinde paketlenmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

    ANKARA KUŞU'NU KAFESLEDİLER
    Gözaltına alınan Oktay Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Oktay Yaşar daha önce de FETÖ dosyasında tutuklanmış, cezaevinde yatmıştı.



        FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN'İN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLERİ YAYAN CHP'LİLER TUTUKLANDI
        Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belgede yer alan görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak tutuklanırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ev hapsi verilmişti.

        CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun Yalancılar Derneği kısaltması olan 'Yal-Der' isimli Whatsapp grubunda söz konusu paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek, "Tip'e darbe vurmak için ibn.. yaptı. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum demedi" şeklinde sözler sarf ettiği belirlendi.

        İddianamede, Çoruh'un, İnce'nin görselini kullanılarak oluşturulan söz konusu sahte pornografik videoyu "Sevenler Gece Ölür" isimli Whatsapp grubuna hukuka aykırı olarak paylaşarak yaydığı ve ifşa ettiği tespiti yapıldı.

        "85 MİLYONUN İSTİKBALİ İLE OYNAMA"
        İnce'nin montajlanarak oluşturulan sahte pornografik videosunu "Komşu Celal" olarak kayıtlı numarayla paylaşan Mehmet Galoğlu ise iletinin açıklama kısmına, "Muharrem İnce, Çarşamba saat 20'ye kadar sana müsaade, pis kasetlerin yüzünden 85 milyonun istikbali ile oynama, iktidar partisi seni 2018-2023'de neden tehdit ettiklerini açıklasana, 2011 yılında eşini aldatırken gizli kameraya kaydettiler" ifadelerini kullandı.

        İddianamede, Galoğlu'nun aynı sahte pornografik videoyu başkalarına da gönderdiği, belirlenirken, müştekiye karşı birden fazla kez işlenmesi sebebiyle hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edildi. 5 sanığın 9'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanması isteniyor.

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