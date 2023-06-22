Meral Akşener'in eski danışmanından bomba itiraflar! Hasan Sami Özvarinli: Politikalar ABD'de belirleniyor! Flaş FETÖ ve Osman Kavala detayı...

Seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fark yiyince muhalefet karıştı.
CHP VE İYİ PARTİ KARIŞTI
CHP'de Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken İYİ Parti'de kopuşlar ve kavgalarla boğuşuyor.
İYİ PARTİ'DE İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
İYİ Parti'de Akşener'e karşı 'istifa' çağrısı yapılırken Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali, Taylan Yıldız gibi isimler de sert eleştiriler yaparak parti ile yollarını ayırdı.
BOMBA İTİRAFLAR GELDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski TBMM grup danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'deki bu görevi boyunca birçok karanlık olaya şahit olduğunu açıklayarak parti politikalarının ABD'de belirlendiğini söyledi.
FETÖ ile bağlantılı kim varsa Buğra Kavuncu'nun etrafında toplandığını bildiren Özvarinli, İmamoğlu ve Kavuncu'nun çok yakın olduklarına da dikkat çekti.
Aydınlık'a konuşan Özvarinli şunları söyledi;
ABD ROL BİÇİYOR AKŞENER OYNUYOR
"İYİ Parti'de politikalar parti organlarında belirlenmiyor. Kritik konularda önce sessiz kalınır. Sonra bir yerlerden haber gelir o doğrultuda tavır alınır. Yani üst akıl karar verir, Akşener uygular. Bu üst akıl da bellidir. Partide çalışan kişi gelişmeleri dikkatle takip ederse gerçeği görür. Bu üst akıl Pensilvanya'dır. Pensilvanya kimdir? Amerika'dır. ABD'nin Türkiye planlarında İYİ Parti'ye biçilen roller vardır. Akşener de bu rolü oynar. Bu konuda o kadar çok örnek vardır ki.