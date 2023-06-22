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    • 22.06.2023 12:26
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    • 22.06.2023 12:49
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    Meral Akşener'in eski danışmanından bomba itiraflar! Hasan Sami Özvarinli: Politikalar ABD'de belirleniyor! Flaş FETÖ ve Osman Kavala detayı...

    Muhalefetin yaşadığı seçim hezimetinin ardından ortalıkkarıştı. CHP'de koltuk kavgası sürerken İYİ Parti'de peş peşe istifalar ve kavgalar geliyor. Meral Akşener’in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli Özvarinli parti ile ilgili bomba itiraflarda bulundu. Politikaların ABD’de belirlendiğini belirten Özvarinli, "Kritik konularda tavır açıklanmadan önce haber bekleniyor." dedi. Özvarinli Buğra Kavuncu'nun FETÖ temaslarına ilişkin de bomba açıklamalar yaptı.

    takvim.com.tr
    Bomba itiraflar!

    Seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fark yiyince muhalefet karıştı.

    CHP VE İYİ PARTİ KARIŞTI
    CHP'de Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken İYİ Parti'de kopuşlar ve kavgalarla boğuşuyor.

    İYİ PARTİ'DE İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
    İYİ Parti'de Akşener'e karşı 'istifa' çağrısı yapılırken Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali, Taylan Yıldız gibi isimler de sert eleştiriler yaparak parti ile yollarını ayırdı.

    BOMBA İTİRAFLAR GELDİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski TBMM grup danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'deki bu görevi boyunca birçok karanlık olaya şahit olduğunu açıklayarak parti politikalarının ABD'de belirlendiğini söyledi.

    FETÖ ile bağlantılı kim varsa Buğra Kavuncu'nun etrafında toplandığını bildiren Özvarinli, İmamoğlu ve Kavuncu'nun çok yakın olduklarına da dikkat çekti.

    Aydınlık'a konuşan Özvarinli şunları söyledi;

    ABD ROL BİÇİYOR AKŞENER OYNUYOR
    "İYİ Parti'de politikalar parti organlarında belirlenmiyor. Kritik konularda önce sessiz kalınır. Sonra bir yerlerden haber gelir o doğrultuda tavır alınır. Yani üst akıl karar verir, Akşener uygular. Bu üst akıl da bellidir. Partide çalışan kişi gelişmeleri dikkatle takip ederse gerçeği görür. Bu üst akıl Pensilvanya'dır. Pensilvanya kimdir? Amerika'dır. ABD'nin Türkiye planlarında İYİ Parti'ye biçilen roller vardır. Akşener de bu rolü oynar. Bu konuda o kadar çok örnek vardır ki.

        OLAY BUĞRA KAVUNCU SÖZLERİ
        "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ile 2019 yılında tanıştım. Kavuncu özel olarak seçilmiş biri. Akşener kendisinden sonra partiyi ona bırakacak. Bunun zamanını da Pensilvanya ve Amerika belirleyecek. Kavuncu'nun, Ekrem İmamoğlu ile arası çok iyidir. Çok çok yakın ilişkileri vardır. CHP içinde de teması çoktur. Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanma olayı patlak vermişti.

        Benim de olduğum bir ortamda Kavuncu Akşener'e 'bu olaya müdahale et' demişti. Ben de böyle bir durumun sakıncalı olduğunu söylemiştim. O süreçte Akşener, Kaftancıoğlu'nun yargılanma sürecine müdahale etmedi.

        "FETÖ'CÜLER HEP YANINDA"
        "Partide FETÖ ile iltisaklı ne kadar kişi varsa Buğra Kavuncu ile çok yakın arkadaştır. Siyaset Akademisinin İYİ Parti'de kurucusu bendim. Siyaset Akademisinin başına Mayıs 2022'de Yüksel Korkmaz getirildi. Korkmaz'a özel araba gönderen Kavuncu'nun Korkmaz sevgisinin altında yatan nedir? Korkmaz FETÖ'den tutuklanıp sonra serbest bırakılan biri. Ben İstanbul'a 3 kere konferansa gittim, kimse bana özel araç göndermedi. Kavuncu, Akşener'den sonra İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı. Bunu söyleyen Akşener'in kendisi.

        "AKŞENER İÇİN KAVALA ÇOK ÖNEMLİ"
        Osman Kavala, Akşener için çok önemli birisidir. Ben Kavala'nın çok tehlikeli biri olduğunu belirttim. Akşener, Kavala ile ilgili risk alıp konuştu. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin konuşması oldu. İlk orada karşı karşıya geldik.

        "Ekrem İmamoğlu CHP'li. Ama İYİ Parti ve Akşener'e CHP'den daha yakın. Hatta biz bu hususu test ettik. Mansur Yavaş ile ilgili raporlar gönderdik Meral Hanım'a. 'Bu adamın yanında durmalısınız' dedim. Kaybetse bile İYİ Parti dağılma sürecine girmez diye rapor ilettik. Danışman arkadaş 'yanlış yapıyorsun' dedi. 'Bir kere Mansur Yavaş ile ilgili grup konuşmasına bir şeyler yazdın mı?' dedi. 'Yazdım söylemedi' dedim. 'Bu hafta İmamoğlu ile ilgili birkaç süslü cümle yaz söyleyecek mi bakalım' dedi. Yazdım gönderdim. Grup toplantısında bunu söyledi. İmamoğlu-CHP ilişkisinden öte İmamoğlu-İYİ Parti ilişkisi var.

        Adana'da Siyaset Akademisi eğitimi verdim. Arkadaşlarla ve Siyaset Akademisi başkanıyla beraber arabayla dönüyorduk. Radyodaki haberlerden Akşener'in 'Başbakan olacağım' dediğini duyduk. Herkes şok oldu. Ben arkadaşlara, 'bu ülkücü tabana ihanettir. Bu Ekrem İmamoğlu'na otobandan yol açmaktır' dedim. Bunu o tarihte algılayanlar oldu. Ben de algılamıştım.

        "SARAÇHANE OLAYI KURGU"
        Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmişti. İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı da aynı gün açıklandı. Akşener hemen İmamoğlu'na destek için yola çıktı. İstanbullulara da çağrılar yapılmıştı. Saraçhane'de büyük bir kalabalık oluştu. Akşener ve İmamoğlu Saraçhane'de kucaklaştı. Saraçhane'de yaşananların tamamı kurgudur. Makam odasında bir sarılma vardır. O da bir kurgudur, tiyatrodur. Planlanmıştır.

        "HDP İLE İLİŞKİ CHP ÜZERİNDEN"
        İYİ Parti'deki görevim sırasında HDP ile ilgili iç Ege bölgesindeki illerde araştırma yapıldı. Sonuçlar, analizler benim önüme de geldi. Ben Fatih Akşener'e 'neden bunu yaptırıyorsunuz?' dedim. Cevap veremedi. HDP ile İYİ Parti'nin ilişkisi CHP üstünden sürmektedir.

        'MASAK AİLE HESAPLARINI İNCELESİN'
        MASAK partiyi yöneten aileyi ve ailenin yakınlarının hesaplarını incelesin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti'ye çok yakındır. Ankara'daki Çankaya Belediyesi de bunlardan biri. Başta Fatih Akşener ve yakın çevresi olmak üzere aileye yakın isimlerin hesap hareketleri incelenirse önünde sonunda önemli açıklar yakalanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük cerahatlerinden biri patlar böyle bir araştırma yapılırsa."

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        Haberler Güncel Meral Akşener'in eski danışmanından bomba itiraflar! Hasan Sami Özvarinli: Politikalar ABD'de belirleniyor! Flaş FETÖ ve Osman Kavala detayı...
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