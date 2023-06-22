Meral Akşener'in eski danışmanından bomba itiraflar! Hasan Sami Özvarinli: Politikalar ABD'de belirleniyor! Flaş FETÖ ve Osman Kavala detayı...

"AKŞENER İÇİN KAVALA ÇOK ÖNEMLİ"

Osman Kavala, Akşener için çok önemli birisidir. Ben Kavala'nın çok tehlikeli biri olduğunu belirttim. Akşener, Kavala ile ilgili risk alıp konuştu. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin konuşması oldu. İlk orada karşı karşıya geldik.

"Ekrem İmamoğlu CHP'li. Ama İYİ Parti ve Akşener'e CHP'den daha yakın. Hatta biz bu hususu test ettik. Mansur Yavaş ile ilgili raporlar gönderdik Meral Hanım'a. 'Bu adamın yanında durmalısınız' dedim. Kaybetse bile İYİ Parti dağılma sürecine girmez diye rapor ilettik. Danışman arkadaş 'yanlış yapıyorsun' dedi. 'Bir kere Mansur Yavaş ile ilgili grup konuşmasına bir şeyler yazdın mı?' dedi. 'Yazdım söylemedi' dedim. 'Bu hafta İmamoğlu ile ilgili birkaç süslü cümle yaz söyleyecek mi bakalım' dedi. Yazdım gönderdim. Grup toplantısında bunu söyledi. İmamoğlu-CHP ilişkisinden öte İmamoğlu-İYİ Parti ilişkisi var.

Adana'da Siyaset Akademisi eğitimi verdim. Arkadaşlarla ve Siyaset Akademisi başkanıyla beraber arabayla dönüyorduk. Radyodaki haberlerden Akşener'in 'Başbakan olacağım' dediğini duyduk. Herkes şok oldu. Ben arkadaşlara, 'bu ülkücü tabana ihanettir. Bu Ekrem İmamoğlu'na otobandan yol açmaktır' dedim. Bunu o tarihte algılayanlar oldu. Ben de algılamıştım.

"SARAÇHANE OLAYI KURGU"

Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmişti. İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı da aynı gün açıklandı. Akşener hemen İmamoğlu'na destek için yola çıktı. İstanbullulara da çağrılar yapılmıştı. Saraçhane'de büyük bir kalabalık oluştu. Akşener ve İmamoğlu Saraçhane'de kucaklaştı. Saraçhane'de yaşananların tamamı kurgudur. Makam odasında bir sarılma vardır. O da bir kurgudur, tiyatrodur. Planlanmıştır.

"HDP İLE İLİŞKİ CHP ÜZERİNDEN"

İYİ Parti'deki görevim sırasında HDP ile ilgili iç Ege bölgesindeki illerde araştırma yapıldı. Sonuçlar, analizler benim önüme de geldi. Ben Fatih Akşener'e 'neden bunu yaptırıyorsunuz?' dedim. Cevap veremedi. HDP ile İYİ Parti'nin ilişkisi CHP üstünden sürmektedir.

'MASAK AİLE HESAPLARINI İNCELESİN'

MASAK partiyi yöneten aileyi ve ailenin yakınlarının hesaplarını incelesin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti'ye çok yakındır. Ankara'daki Çankaya Belediyesi de bunlardan biri. Başta Fatih Akşener ve yakın çevresi olmak üzere aileye yakın isimlerin hesap hareketleri incelenirse önünde sonunda önemli açıklar yakalanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük cerahatlerinden biri patlar böyle bir araştırma yapılırsa."