FETÖ'nün evlatlığı Pensilvanya artığı Enes Kanter'den yeni kalleşlik! ABD'yi akladı Türkiye'yi karaladı: Kirli algı operasyonu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı olan ve kırmızı bültenle aranan firari vatan haini Enes Kanter'in (Freedom) Türkiye düşmanlığı kesintisiz bir şekilde sürüyor.
Daha önce ABD ve Yunan televizyonlarında boy gösterip Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kusan, Erdoğan'ı Papa'ya şikayet edip yalvaran FETÖ artığı Kanter yeni bir skandala daha imza attı.
"AMERİKA ÇÖP" DİYEN ABD'Lİ BASKETBOLCUYA KARŞI AMERİKA'YI AKLADI
WNBA oyuncusu Natasha Cloud'ın ABD'yi hedef alan "Ülkemiz pek çok yönden çöp" sözleri sonrası cansiperane bir şekilde ABD'yi savunan Kanter, Amerika'da yaşamayı 'şans' olarak tanımladı.
KALLEŞLİKTE SINIR TANIMADI TÜRKİYE'Yİ KARALADI
ABD'yi aklayıp Türkiye'yi karalayan FETÖ'cü Kanter, Cloud'a ithafen "Amerika'ya pislik mi diyorsun? Sezonun bittiğinde bana haber ver, biletini alırım ve Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore, Venezuela, Küba ve Türkiye gibi ülkelere birlikte gideriz. Onlara çöp demeyi bırakın, o rejimleri eleştirebilecek misiniz görmek isterim!! Siz ve aile üyeleriniz hapse atılır, ölene kadar işkence görür, tecavüze uğrarsınız" ifadelerini kullandı.
PENSİLVANYA'DAKİ AĞABABALARINA SADAKATİNİ KANITLADI
Mesnetsiz iddialar ve onarılmaz kuyruk acısının tezahürü olan bu sözlere imza atan Kanter, "İnsanların Amerika gibi bir ülkede bulundukları için ne kadar şanslı ve kutsanmış olduklarına dair hiçbir fikirleri yok" sözleriyle Pensilvanya'daki ağababalarına sadakatini gösterdi.