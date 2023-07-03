FETÖ'nün evlatlığı Pensilvanya artığı Enes Kanter'den yeni kalleşlik! ABD'yi akladı Türkiye'yi karaladı: Kirli algı operasyonu





"AMERİKA ÇÖP" DİYEN ABD'Lİ BASKETBOLCUYA KARŞI AMERİKA'YI AKLADI

WNBA oyuncusu Natasha Cloud'ın ABD'yi hedef alan "Ülkemiz pek çok yönden çöp" sözleri sonrası cansiperane bir şekilde ABD'yi savunan Kanter, Amerika'da yaşamayı 'şans' olarak tanımladı.



KALLEŞLİKTE SINIR TANIMADI TÜRKİYE'Yİ KARALADI

ABD'yi aklayıp Türkiye'yi karalayan FETÖ'cü Kanter, Cloud'a ithafen "Amerika'ya pislik mi diyorsun? Sezonun bittiğinde bana haber ver, biletini alırım ve Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore, Venezuela, Küba ve Türkiye gibi ülkelere birlikte gideriz. Onlara çöp demeyi bırakın, o rejimleri eleştirebilecek misiniz görmek isterim!! Siz ve aile üyeleriniz hapse atılır, ölene kadar işkence görür, tecavüze uğrarsınız" ifadelerini kullandı.