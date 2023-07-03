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    • 04.07.2023 02:12
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    FETÖ'nün evlatlığı Pensilvanya artığı Enes Kanter'den yeni kalleşlik! ABD'yi akladı Türkiye'yi karaladı: Kirli algı operasyonu

    Firari vatan haini Enes Kanter, kalleşlikte sınır tanımıyor... WNBA oyuncusu Natasha Cloud'ın ABD'yi hedef alan "Ülkemiz pek çok yönden çöp" sözleri sonrası cansiperane bir şekilde ABD'yi savunan Kanter, Amerika'da yaşamayı 'şans' olarak tanımlayıp Türkiye'yi karaladı. FETÖ'cü Kanter, Cloud üzerinden "Türkiye'de diktatörlük, işkence ve tecavüz var" algısı yaymaya çalışarak Pensilvanya'daki ağababalarına sadakatini gösterdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    FETÖ’cü Enes Kanter’den yeni kalleşlik! Türkiye...

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı olan ve kırmızı bültenle aranan firari vatan haini Enes Kanter'in (Freedom) Türkiye düşmanlığı kesintisiz bir şekilde sürüyor.

    Daha önce ABD ve Yunan televizyonlarında boy gösterip Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kusan, Erdoğan'ı Papa'ya şikayet edip yalvaran FETÖ artığı Kanter yeni bir skandala daha imza attı.



    "AMERİKA ÇÖP" DİYEN ABD'Lİ BASKETBOLCUYA KARŞI AMERİKA'YI AKLADI
    WNBA oyuncusu Natasha Cloud'ın ABD'yi hedef alan "Ülkemiz pek çok yönden çöp" sözleri sonrası cansiperane bir şekilde ABD'yi savunan Kanter, Amerika'da yaşamayı 'şans' olarak tanımladı.

    KALLEŞLİKTE SINIR TANIMADI TÜRKİYE'Yİ KARALADI
    ABD'yi aklayıp Türkiye'yi karalayan FETÖ'cü Kanter, Cloud'a ithafen "Amerika'ya pislik mi diyorsun? Sezonun bittiğinde bana haber ver, biletini alırım ve Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore, Venezuela, Küba ve Türkiye gibi ülkelere birlikte gideriz. Onlara çöp demeyi bırakın, o rejimleri eleştirebilecek misiniz görmek isterim!! Siz ve aile üyeleriniz hapse atılır, ölene kadar işkence görür, tecavüze uğrarsınız" ifadelerini kullandı.




    PENSİLVANYA'DAKİ AĞABABALARINA SADAKATİNİ KANITLADI
    Mesnetsiz iddialar ve onarılmaz kuyruk acısının tezahürü olan bu sözlere imza atan Kanter, "İnsanların Amerika gibi bir ülkede bulundukları için ne kadar şanslı ve kutsanmış olduklarına dair hiçbir fikirleri yok" sözleriyle Pensilvanya'daki ağababalarına sadakatini gösterdi.



        ENES KANTER'İN KİRLİ ALGISINI ELİNDE PATLATAN DETAY
        Öte yandan Kanter'in "Gel biletini alayım, Seni Türkiye'ye götüreyim" dediği Natasha Cloud, 2015 - 2016 yıllarında Türkiye'ye ayak basmış, Beşiktaş formasını terletmişti. ABD'li yıldız basketbolcu daha sonra The Townsville Fire'a transfer olmuştu.



        Bu bilgi doğrultusunda FETÖ'nün sadık tetikçisi, vatansız Enes Kanter'in Natasha Cloud üzerinden yaymaya çalıştığı "Türkiye'de işkence ve tecavüz var" algısı da elinde patladı.
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        Haberler Güncel FETÖ'nün evlatlığı Pensilvanya artığı Enes Kanter'den yeni kalleşlik! ABD'yi akladı Türkiye'yi karaladı: Kirli algı operasyonu
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