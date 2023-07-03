CHP'de Kılıçdaroğlu'na dokunan yanıyor! "Kabul edelim seçimlerde ağır yenilgi aldık" diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı

İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da genel başkanlık koltuğuna göz dikip 'topyekün değişim' çağrısı yaptı, "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle de Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.



"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulundu. Bir kişinin iradesiyle değişim olmayacağını dile getirip "Bu geminin kaptanı benim, yerini bil Ekrem" mesajı verdi.