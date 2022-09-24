FETÖ artığı Enes Kanter hainlikte sınır tanımıyor! Yunan kanalında Başkan Erdoğan’ı hedef aldı, Atina’ya destek çıktı

Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda 'Yunanistan'ın göçmen politikası' hakkında söylediklerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Gülen'in uşağı, "Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı." diyerek Yunanistan'ın mültecilere kucak açtığını savundu.

