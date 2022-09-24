FETÖ artığı Enes Kanter hainlikte sınır tanımıyor! Yunan kanalında Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, Atina'ya destek çıktı
Elebaşı Fetullah Gülen'in artığını gönderdiği evlatlığı Enes Kanter, Türkiye düşmanları ile iş tutmaya, Pensilvanya'ya olan sadakatini kanıtlamaya devam ediyor. Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, bu kez Yunan televizyonunda boy gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki açıklamasını hedef alan FETÖ'cü Kanter, Yunanistan'ın mültecilere kucak açtığını savunarak Atina'ya destek verdi. FETÖ beslemesinin bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ege'yi göçmen mezarlığına çevirmek isteyen Yunanistan'ın ipliğini pazara çıkaran açıklamaları Atina yönetimi kadar, FETÖ'de hazımsızlık yaptı.
FETÖ'CÜ KANTER'DEN HADSİZ SÖZLER
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Enes Kanter, Yunanistan'da yayın yapan Alpha TV'ye verdiği röportajda Türkiye'yi hedef alan skandal sözler kullandı.
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda 'Yunanistan'ın göçmen politikası' hakkında söylediklerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Gülen'in uşağı, "Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı." diyerek Yunanistan'ın mültecilere kucak açtığını savundu.
FETÖ'CÜLERİN YUNAN AŞKI
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin kişi, Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.
Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.
Atina yönetimi FETÖ'cülerin yanında PKK'lılara da kucak açıyor.