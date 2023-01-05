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    • 05.01.2023 10:06
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    • 05.01.2023 10:22
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    FETÖ'nün manevi iti Enes Kanter'den rezil yazı: Türkiye'ye müdahale çağrısı

    Kendinin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi evladı olarak tanıtan terörist Enes Kanter, bir kez daha Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Time dergisine bir makale yazan terörist, ABD ve Avrupa'ya seslenerek Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu. Makalelerini aylık abonelerine özel olarak yayınlayan derginin, Kanter'in yazısını bedava olarak paylaşması da dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    FETÖ’cü Enes Kanter’den skandal yazı

    FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu, Yunan bayrak direğine sarılan Enes Kanter bir kez daha haddini aştı. ABD'de firari olan FETÖ'cü Enes Kanter, meşhur Time dergisinde yazdığı makalede Türkiye'yi hedef aldı.

    TÜRKİYE'YE RUSYA SUÇLAMASI
    Enes Kanter, "Batı, Erdoğan'ın Tehlikeli Oyununu Sürdürmeyi Bırakmalı" başlıklı makalede, Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yollarına başvuran Türkiye'yi, "Rusya'ya yaptırım uygulamamak" ile itham etti.

    NATO İÇİNDEKİ TRUVA ATI
    Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara bulucu rolü birçok dünya lideri tarafından takdir edilirken, Enes Kanter ise makalede, "Savaşı engelleyemedi, başarısız oldu. Şimdi de Erdoğan ara buluculuk rolüyle prim topluyor, konumunu Batı'ya karşı koz olarak kullanıyor. Erdoğan, kendisini dünya lideri olarak tanıtıp güvenilirliğini arttırmaya çalışıyor. Batı da bu blöfe ses çıkarmıyor." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi olduğunu söyleyen Kanter, "Türkiye, NATO içindeki Rus Truva atı." dedi.

        ÖFKEM TÜRK TOPLUMUNUN ÇOĞUNA
        Enes Kanter, 15 Temmuz darbe girişimiyle 251 vatandaşı, askeri ve polisi şehit eden FETÖ için "Gülen Hareketi" tabirini kullandı.

        Kanter, "Hepimiz Erdoğan'ın nasıl yozlaştığını, mutlak güce adım adım eriştiğini gördük. Ama benim öfkem sadece Erdoğan'a değil, ayrıca Türk toplumunun çoğuna. Türkler, Kürtlere ve Gülen Hareketi'ne uygulanan sistematik baskı ve insan hakları ihlallerine nasıl sessiz kalabildi? Bunlara sadece sessiz kaldılar hatta daha kötüsü destek oldular." dedi.

        TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDİN
        Makalede skandal sözler sarf eden FETÖ'cü Enes Kanter, Batı'ya, "Türkiye'ye müdahale edin" çağrısında bulundu.

            Kanter, "Batı, tüm bu olanlara nasıl sessiz kalabildi? Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı? Erdoğan iktidarı devam etsin diye mi uğraşıyorlar? Türkiye halkının demokrasi için ayaklanma, Batı'nın da ona destek verme vakti gelmiştir. Batı, Türk halkının yanında durup, demokrasiyi yüceltecek mi?" diye sordu.

            BEDAVA YAYIMLADILAR
            Öte yandan, normalde makalelerini okumak isteyenlerden aylık abonelik talep eden Time, Enes Kanter'in makalesini ise tamamen bedava olarak yayımladı.

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