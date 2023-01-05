FETÖ'nün manevi iti Enes Kanter'den rezil yazı: Türkiye'ye müdahale çağrısı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu, Yunan bayrak direğine sarılan Enes Kanter bir kez daha haddini aştı. ABD'de firari olan FETÖ'cü Enes Kanter, meşhur Time dergisinde yazdığı makalede Türkiye'yi hedef aldı.
TÜRKİYE'YE RUSYA SUÇLAMASI
Enes Kanter, "Batı, Erdoğan'ın Tehlikeli Oyununu Sürdürmeyi Bırakmalı" başlıklı makalede, Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yollarına başvuran Türkiye'yi, "Rusya'ya yaptırım uygulamamak" ile itham etti.
NATO İÇİNDEKİ TRUVA ATI
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara bulucu rolü birçok dünya lideri tarafından takdir edilirken, Enes Kanter ise makalede, "Savaşı engelleyemedi, başarısız oldu. Şimdi de Erdoğan ara buluculuk rolüyle prim topluyor, konumunu Batı'ya karşı koz olarak kullanıyor. Erdoğan, kendisini dünya lideri olarak tanıtıp güvenilirliğini arttırmaya çalışıyor. Batı da bu blöfe ses çıkarmıyor." ifadelerini kullandı.