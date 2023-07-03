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    • 03.07.2023 23:19
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    CHP'deki 'değişim' ateşi büyüyor! Gürsel Erol'dan 'nokta'lı vuruş: "Her şey eski tas eski hamam" dedi Kılıçdaroğlu'na isyan etti

    Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'değişim' sancısı tuttu. 6 Ok gergin ve tansiyon derecesi yüksek günlerden geçiyor. "Topyekün değişim" diyen Ekrem İmamoğlu ile "Bu geminin kaptanı benim" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı. İkilinin birbirlerini hedef alan eylem ve söylemlerinin etkisi sürerken yanan değişim ateşi harlanarak büyüyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Üzülerek söylüyorum ki partimizde değişen tek şey; isimler. Eskilerin dediği gibi her şey eski tas eski hamam (nokta)" açıklamasıyla Bay Bay Kemal'e isyan bayrağı açtı.

    takvim.com.tr
    CHP’deki ’değişim’ ateşi harlanarak büyüyor

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

    Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.


    İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de "Topyekün değişim", "Gerekirse genel başkan gitmeli" çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. İmamoğlu "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle de açık açık meydan okudu.



    "BİR KİŞİNİN İRADESİYLE DEĞİŞİM OLMAZ"
    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulunan Bay Bay Kemal, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.

    TEK AMACI KOLTUĞU SAĞLAMA ALMAK
    "Değişim" çağrılarını kulak ardı eden Bay Bay Kemal, kendine yakın isimleri CHP içerisinde önemli gördüğü makamlara atayarak koltuğunu sağlama almayı da ihmal etmiyor... Bu bağlamda CHP'de yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi.

        BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUĞU BIRAKMIYORUM" ATAMASI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

        Görevlendirmeye ilişkin partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önceki Dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir." denildi.



        WYaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'nun yaktığı 'değişim' ateşi harlanarak büyümeye devam ediyor.

        Son olarak topa CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da dahil oldu.


        Fotoğrafta: Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Erol

        Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Erol, "Üzülerek söylüyorum ki partimizde değişen tek şey; isimler. Eskilerin dediği gibi her şey eski tas eski hamam" şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel CHP'deki 'değişim' ateşi büyüyor! Gürsel Erol'dan 'nokta'lı vuruş: "Her şey eski tas eski hamam" dedi Kılıçdaroğlu'na isyan etti
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