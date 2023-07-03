CHP'deki 'değişim' ateşi büyüyor! Gürsel Erol'dan 'nokta'lı vuruş: "Her şey eski tas eski hamam" dedi Kılıçdaroğlu'na isyan etti

28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.
Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.
İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU
Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de "Topyekün değişim", "Gerekirse genel başkan gitmeli" çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. İmamoğlu "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle de açık açık meydan okudu.
"BİR KİŞİNİN İRADESİYLE DEĞİŞİM OLMAZ"
Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulunan Bay Bay Kemal, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.
TEK AMACI KOLTUĞU SAĞLAMA ALMAK
"Değişim" çağrılarını kulak ardı eden Bay Bay Kemal, kendine yakın isimleri CHP içerisinde önemli gördüğü makamlara atayarak koltuğunu sağlama almayı da ihmal etmiyor... Bu bağlamda CHP'de yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi.