CHP'deki 'değişim' ateşi büyüyor! Gürsel Erol'dan 'nokta'lı vuruş: "Her şey eski tas eski hamam" dedi Kılıçdaroğlu'na isyan etti





"BİR KİŞİNİN İRADESİYLE DEĞİŞİM OLMAZ"

Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulunan Bay Bay Kemal, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.



TEK AMACI KOLTUĞU SAĞLAMA ALMAK

"Değişim" çağrılarını kulak ardı eden Bay Bay Kemal, kendine yakın isimleri CHP içerisinde önemli gördüğü makamlara atayarak koltuğunu sağlama almayı da ihmal etmiyor... Bu bağlamda CHP'de yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi.