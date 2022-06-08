ABD'li profesör FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'le ilgili uyardı: Türkiye'yi zorla devirmeye çalışıyor

İLK UYARISI DEĞİL

ABD'li Profesör Michael Doran, geçen mayıs ayının başlarında da FETÖ'cü Enes Kanter'in, CIA Direktörü William Burns ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmış ve "Pek çok Türk 2016 yılında Gülen hareketinin başlattığı darbe girişiminin CIA destekli olduğuna inanıyor. CIA Direktörü'nün Amerika'nın en önde gelen Gülencisi ile birlikte fotoğraf çektirmesi en hafif tabiriyle hiç de akıllıca değil." sözlerini kullanmıştı.