Siyasi tokatçılar grup yaparken birbirine düştü! DEVA'dan "Davutoğlu at pazarlığı yaptı" itirafı: CHP ve medyasına '15 vekil' ayarı

28 Mayıs sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: "15 VEKİL HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI, KUYRUK OLDUK"
İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi. Bu süreçte CHP ve İYİ Parti köprüleri attı. Meral Akşener kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.
HDPKK'lılar ise birbirine düştü... Terörden tutuklu eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş aktif poltikayı bıraktığını duyurdu.
SÜRECİN EN KARLISI KÜÇÜK ORTAKLAR: CHP'DEN 38 VEKİL KOPARDILAR
Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.
Bununla da yetinmeyen küçük ortaklar, Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığına imza atarak grup kurma kararı aldı.
Ancak siyasi tokatçılar kendi aralarında da birbirine düştü.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı, Parti Sözcüsü İdris Şahin'nden Gelecek Partisi ve CHP'yi hedef alan bomba bir çıkış geldi.
DEVA'DAN "DAVUTOĞLU AT PAZARLIĞI" YAPTI İTİRAFI: EŞ BAŞKANLIK İSTEDİ
Grup kurma sürecinde Ahmet Davutoğlu'nun "Dönüşümlü eş başkanlık, bir dönem genel başkanlık bir dönem başkanvekilliği" formülüyle geldiğini söyleyen İdris Şahin, "Bu yöndeki çalışmaya doğal olarak biz eş başkanlık kavramına karşı olmamız sebebiyle itiraz ettik ve bunun olamayacağını ifade ettik" şeklinde konuştu.
"DEVA Partisi çatısı altında bir grup kurulmasını arzu ediyoruz. Liderimiz Ali Babacan'ın ismiyle bir grup kurulması... Ancak bu olmuyor" diyen Şahin, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek'in grup kurmak için yeni parti kurması ve her partiye eşit vekil verilmesi yönündeki teklife de makul bakmadıklarını dile getirdi.