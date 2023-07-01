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    • 01.07.2023 23:54
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    Siyasi tokatçılar grup yaparken birbirine düştü! DEVA'dan "Davutoğlu at pazarlığı yaptı" itirafı: CHP ve medyasına '15 vekil' ayarı

    CHP listelerinden 38 vekil koparan siyasi tokatçılar kendi aralarında birbirine düştü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'den Gelecek Partisi ve CHP'yi hedef alan bomba bir çıkış geldi. Ahmet Davutoğlu'nun at pazarlığı yaptığı itiraf eden Şahin, "Dönüşümlü eş başkanlık, bir dönem genel başkanlık bir dönem başkanvekilliği formülüyle geldiler kabul etmedik" ifadelerini kullandı. CHPye "Bizim mevcut durumumuz yaptırdığınız anketlerle zaten elinizdeydi" mesajı veren Şahin, "Bu bir iş birliğiydi dolayısıyla biz de beklediklerimizin tam manasıyla karşılığını alamadık" dedi. CHP içindeki çatlak seslere ve yandaş medyaya sert tepki gösteren Şahin, "15 vekil DEVA'nın sonuna kadar hakkdır, kimseye laf söyletmeyiz" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Siyasi tokatçılar grup yaparken birbirine düştü!

    28 Mayıs sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.

    CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: "15 VEKİL HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI, KUYRUK OLDUK"
    İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi. Bu süreçte CHP ve İYİ Parti köprüleri attı. Meral Akşener kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

    CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.

    HDPKK'lılar ise birbirine düştü... Terörden tutuklu eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş aktif poltikayı bıraktığını duyurdu.

    SÜRECİN EN KARLISI KÜÇÜK ORTAKLAR: CHP'DEN 38 VEKİL KOPARDILAR
    Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.

    Bununla da yetinmeyen küçük ortaklar, Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığına imza atarak grup kurma kararı aldı.

    Ancak siyasi tokatçılar kendi aralarında da birbirine düştü.



    DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı, Parti Sözcüsü İdris Şahin'nden Gelecek Partisi ve CHP'yi hedef alan bomba bir çıkış geldi.

    DEVA'DAN "DAVUTOĞLU AT PAZARLIĞI" YAPTI İTİRAFI: EŞ BAŞKANLIK İSTEDİ
    Grup kurma sürecinde Ahmet Davutoğlu'nun "Dönüşümlü eş başkanlık, bir dönem genel başkanlık bir dönem başkanvekilliği" formülüyle geldiğini söyleyen İdris Şahin, "Bu yöndeki çalışmaya doğal olarak biz eş başkanlık kavramına karşı olmamız sebebiyle itiraz ettik ve bunun olamayacağını ifade ettik" şeklinde konuştu.

    "DEVA Partisi çatısı altında bir grup kurulmasını arzu ediyoruz. Liderimiz Ali Babacan'ın ismiyle bir grup kurulması... Ancak bu olmuyor" diyen Şahin, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek'in grup kurmak için yeni parti kurması ve her partiye eşit vekil verilmesi yönündeki teklife de makul bakmadıklarını dile getirdi.




        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in hedefinde CHP ve medyası da var idi...

        "CHP İLE İŞ BİRİĞİNDE BİZ DE BEKLEDİKLERİMİZİ ALAMADIK"
        CHPye "Bizim mevcut durumumuz yaptırdığınız anketlerle zaten elinizdeydi" mesajı veren Şahin, "Bu bir iş birliğiydi dolayısıyla biz de beklediklerimizin tam manasıyla karşılığını alamadık" dedi.

        Şahin'in "CHP ile iş birliğinde Deva Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" sözlerinin CHP cephesinde nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.



        CHP İÇİNDEKİ ÇATLAK SESLER VE YANDAŞ MEDYAYA BOMBARDIMAN
        CHP listelerinden koparılan 15 vekil için de konuşan Şahin, "İş birliği sonucu ortaya çıkan milletvekilleri DEVA Partisi'nin sonuna kadar hakkıdır. Bu konuda kimseye laf söyletmeyiz" diyerek hem CHP'deki çatlak seslere hem de CHP güdümündeki medyaya rest çekti.


        Şahin şu ifadeleri kullandı;

        Her seferinde töhmet altında bırakılırcasına DEVA Partisi'nin seçilmiş milletvekillerini haksız yere itham edenlere karşı sayın Babacan, öncesinde elimizde var olan değerlendirmeler, seçim bölgelerinde yapmış olduğumuz katkıları gayet iyi bildiği için "Hiç kusura bakmayın bu bizim anamız ak sütü kadar helalimizdir" dedi.
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        Haberler Güncel Siyasi tokatçılar grup yaparken birbirine düştü! DEVA'dan "Davutoğlu at pazarlığı yaptı" itirafı: CHP ve medyasına '15 vekil' ayarı
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