Siyasi tokatçılar grup yaparken birbirine düştü! DEVA'dan "Davutoğlu at pazarlığı yaptı" itirafı: CHP ve medyasına '15 vekil' ayarı





CHP İÇİNDEKİ ÇATLAK SESLER VE YANDAŞ MEDYAYA BOMBARDIMAN

CHP listelerinden koparılan 15 vekil için de konuşan Şahin, "İş birliği sonucu ortaya çıkan milletvekilleri DEVA Partisi'nin sonuna kadar hakkıdır. Bu konuda kimseye laf söyletmeyiz" diyerek hem CHP'deki çatlak seslere hem de CHP güdümündeki medyaya rest çekti.



Şahin şu ifadeleri kullandı;



Her seferinde töhmet altında bırakılırcasına DEVA Partisi'nin seçilmiş milletvekillerini haksız yere itham edenlere karşı sayın Babacan, öncesinde elimizde var olan değerlendirmeler, seçim bölgelerinde yapmış olduğumuz katkıları gayet iyi bildiği için "Hiç kusura bakmayın bu bizim anamız ak sütü kadar helalimizdir" dedi.

