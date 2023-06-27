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    • 27.06.2023 22:52
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    Siyasi vurgun yapan küçük ortaklar CHP'nin 'Saadet'ini kaçırdı! Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na: Hiç yüzde 25 alamadılar ki

    Türk siyaset tarihinin en büyük siyasi vurgununu yapan küçük ortaklar açıklamalarıyla CHP'yi çıldırtmaya devam ediyor. En son CHP listelerinden 15 milletvekili koparan Ali Babacan "Kimseye borcumuz yok, helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" açıklamasının ardından bu sefer de sahneye 10 milletvekili koparan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu çıktı. Katıldığı programda bomba söylemlerde bulunan Karamollaoğlu, "CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Hiç yüzde 25 alamadılar ki

    Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.

    KÜÇÜK ORTAKLAR CHP'NİN 'SAADET'İNİ KAÇIRDI I VİDEO İZLE



    Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.



    KÜÇÜK ORTAKLARDAN BÜYÜK VURGUN
    Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.

    Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.



        TEMEL KARAMOLLAOĞLU: HİÇ YÜZDE 25 ALAMADILAR Kİ
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP listerlerinden 10 milletvekili koparan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'yi çıldıratacak açıklamalarda bulundu.



        CHP'nin oyunun yüzde 17'lerde olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur." ifadelerini kullandı.

        "Bazı gerçekleri görmezsek belli bir noktaya gelemeyiz." diyen Saadet Partisi lideri, "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." şeklinde konuştu.



        "İTTİFAK BİTTİ"
        Karamollaoğlu, genel seçimlerle birlikte ittifakın sona erdiğini vurgulayıp, "Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz." dedi.



        "HELALİNDEN KAZANMIŞ 15 VEKİLİMİZ VAR"
        Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'den milletvekili vurgunu yapan bir diğer küçük ortak DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

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