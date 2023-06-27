Siyasi vurgun yapan küçük ortaklar CHP'nin 'Saadet'ini kaçırdı! Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na: Hiç yüzde 25 alamadılar ki





"İTTİFAK BİTTİ"

Karamollaoğlu, genel seçimlerle birlikte ittifakın sona erdiğini vurgulayıp, "Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz." dedi.