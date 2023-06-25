Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'hesap vereceksiniz' diye kime söyledi? Sözcü yazarı İsmail Saymaz'dan yerel seçim tehdidi: Sorumlu tutulursunuz

PEKİ HESAP SORACAĞIM DEDİĞİ KİMDİ?

Akşener'in sözleri yankı uyandırırken Saygı Öztürk'ün haberine göre burada Akşener'in hesap sorulacağını söylediği isimler İYİ Partiden ayrılanlar değil; halen parti içinde olanlar. Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da konuya ilişkin şunları söyledi:

"Genel Başkana karşı parti içerisinden haksız eleştiriler yapıldı. Parti içi disipline de önem verilmesi gerekiyor. Partinin kurumsal kimliğine, Genel Başkanına karşı daha dikkatli bir dil kullanılması gerekiyor. Parti içi demokrasi, kimseye hakaret etme hakkı vermez"

AKŞENER'İN DİYETİ

Öte yandan Akşener'in en çok konuşulan açıklamalarından biri de "CHP'den 15 vekil" durumu. Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş." dedi.