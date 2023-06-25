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    • 25.06.2023 15:10
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    Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'hesap vereceksiniz' diye kime söyledi? Sözcü yazarı İsmail Saymaz'dan yerel seçim tehdidi: Sorumlu tutulursunuz

    Son dakika haberleri... Seçimlerden sonra suskunları oynayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurultayında sert sözlerle hem parti içi muhalifleri hem de CHP'yi hedef aldı. 'Hesap vereceksiniz' sözlerini kime söylediği merak edilen Akşener, 2019'da yerel seçime girmek için CHP'den 15 milletvekili istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu belirterek, "O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş." dedi. Akşener'in bu çıkışına yalanlama Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Öte yandan yandaş medyada da bozulan ittifakın sancısı vardı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, köşe yazısında Akşener'in sözlerine yer vererek, “Yerel seçimlerde ittifak sağlanmaz da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirler kaybedilirse muhalifler İYİ Partilileri sorumlu tutacaktır” ifadeleriyle aba altından sopa gösterdi.

    takvim.com.tr
    Saymaz’dan yerel seçim tehdidi: Sorumlu tutulursunuz

    14 ve 28 Mayıs seçim hezimetinin ardından hüsrana uğrayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener 25 günlük suskunluğunu dün gerçekleşen partisinin kurultayında bozdu

    Son iki kurultayda "çarşaf liste" yöntemini benimseyen Akşener, 50 kişilik Genel İdare Kurulu üyeliği için "blok liste" çıkardı.

    Akşener, bunun gerekçesini de sert ve öfkeli kurultay konuşmasında açıkladı.

    Kürsüye yine alışılmışın dışında, içi dolu bir bez torbayla çıkan Akşener, "Sandığa gelmeden, parti içindeki sandıklardan konuşalım" dedi.

    Akşener, ilk kurultayda blok liste yaptığında parti içinden itirazlar yükseldiğini, sonrasında kimseyi işaret etmeden çarşaf liste ve son kurultayda da 100 kişilik anahtar listeyi içeren çarşaf liste yaptığını anımsattı.

    Ancak yine de kimseyi memnun edemediğini, "ağır çirkinlikler" yaşadığını vurgulayan Akşener, "Anladım kurultaylar hesaplaşma yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz!" sözleriyle partililere seslendi.

        PEKİ HESAP SORACAĞIM DEDİĞİ KİMDİ?

        Akşener'in sözleri yankı uyandırırken Saygı Öztürk'ün haberine göre burada Akşener'in hesap sorulacağını söylediği isimler İYİ Partiden ayrılanlar değil; halen parti içinde olanlar. Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da konuya ilişkin şunları söyledi:

        "Genel Başkana karşı parti içerisinden haksız eleştiriler yapıldı. Parti içi disipline de önem verilmesi gerekiyor. Partinin kurumsal kimliğine, Genel Başkanına karşı daha dikkatli bir dil kullanılması gerekiyor. Parti içi demokrasi, kimseye hakaret etme hakkı vermez"

        AKŞENER'İN DİYETİ
        Öte yandan Akşener'in en çok konuşulan açıklamalarından biri de "CHP'den 15 vekil" durumu. Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş." dedi.

        Akşener'in bu sözlerine ilk yalanlama Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Sayın Akşener, "CHP'den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım" demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında iYİ Parti'den bedel istemedi. Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim. İYI Parti'nin seçimlere sokulmaması için Ankara'da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM'de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış.

        "KILIÇDAROĞLU KABUL ETMEK ZORUNDA HİSSETMİŞ"

        Akşener'in bana söylediğine göre "Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım" demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı. Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti. CHP'li vekillerin katılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Akşener bir gün divana gelerek, "KK ile el sıkıştık. Seçime ittifak ile giriyoruz, ne diyorsunuz" diye sordu. 2 genel başkanın el sıkışması sonrasında söyleyecek bir şey kalmamıştı. CHP-İYİ Parti ittifakı, AK Parti'den İYİ Parti'ye gelen yüzde 7 civarında oyun MHP'ye gitmesine neden oldu. CHP-İYİ Parti ittifakı kararı, İYİ Parti için iyi olmamıştı. 2019 Yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti divanında, Akşener ve bütün divan üyeleri " CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapalım" görüşünü savundular. Ben tek başıma "CHP-HDP ittifakı üzerinden saldırıya uğrarız, üstelik biz CHP ile ittifak yaparsak, ayrılmış olan AK Parti ve MHP tekrar bir araya gelirler, Cumhur ittifakı tekrar kurulur" görüşünü savundum. İttifaka karşı çıktım. Reddedildi.

        "AKŞENER SÖZÜNÜ TUTTU..."

        Dikkat edin, yerel seçimlerde CHP İYİ Parti'ye değil, İYİ Parti CHP'ye ittifak teklif etti. İYİ Parti tarafından bedel ödense tam tersi olurdu. Üstelik yerel seçimler sonrasında Sayın Akşener ve yakın çevresinin CHP'ye "nasıl bedel ödettiğini" hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak, olayları en yakından yaşayan 5 kişiden birisi olarak Akşener'in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiç bir zaman "Biz size 15 vekil verdik, buyrun kasaya" tavrı içinde olmadı. Eğer olsaydı en çok ben yeri göğü inletir, CHP'yi sert şekilde eleştirirdim. Hele Akşener ile en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul'daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları "CHP'yi suçlayarak" bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, Sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de."

            YANDAŞ ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEYE BAŞLADI: YEREL SEÇİMLER KAYBEDİLİRSE SORUMLU TUTULURSUNUZ

            Akşener'in 'diyet' açıklamasına yandaş medyadan da tepki vardı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Akşener'in 15 vekil verilmesi hakkında 9 ay önce yaptığı açıklamalarını hatırlatarak "Dokuz ay sonra dün görüşünü radikal şekilde değiştirdi. Bu transfer için "Hayatımın en büyük pişmanlığı" dedi. Akşener, CHP tarafından verilen desteğin kuyruk siyasetine mal olduğunu anlattı. Kuyruk siyaseti ifadesi ile Altılı Masa'nın kurulmasını ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'Evet' demeyi de kastediyor" dedi.

            Öte yandan İYİ Parti'nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Saymaz, aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi. Saymaz, "Yerel seçimlerde ittifak sağlanmaz da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirler kaybedilirse muhalifler İYİ Partilileri sorumlu tutacaktır" diye yazdı.
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            Haberler Güncel Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'hesap vereceksiniz' diye kime söyledi? Sözcü yazarı İsmail Saymaz'dan yerel seçim tehdidi: Sorumlu tutulursunuz
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