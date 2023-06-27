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    • 28.06.2023 01:54
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    DEVA Partisi'nde üst düzey istifa! "Milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduk" itirafı: Babacan'a yaylım ateşi

    CHP'den 15 vekil sayısı ile CHP'den en çok sandalye koparan DEVA Partisi'nde üst düzey bir kriz patlak verdi. Partinin kurucularından olan İhsan Günaydın, Ali Babacan'ı ve DEVA yönetimini yaylım ateşine tutarak istifa etti. 28 Mayıs'taki seçim mağlubiyeti sonrası partideki istifaların sürdüğünü, DEVA'nın dağıldığını belirten Günaydın, partisinin milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduğunu vurguladı. Dört genel başkan yardımcısının oligarşik bir yapı oluşturmasına isyan eden İhsan Günaydın, Ali Babacan'ın cesaretsiz olduğunu dile getirdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    DEVA Partisi’nde üst düzey istifa!

    28 Mayıs sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.

    CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: "15 VEKİL HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI, KUYRUK OLDUK"
    İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi. Bu süreçte CHP ve İYİ Parti köprüleri attı. Meral Akşener kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

    CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.

    HDPKK'lılar ise birbirine düştü... Terörden tutuklu eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş aktif poltikayı bıraktığını duyurdu.

    SÜRECİN EN KARLISI KÜÇÜK ORTAKLAR: CHP'DEN 38 VEKİL KOPARDILAR
    Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.

    Bununla da yetinmeyen küçük ortaklar, Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığına imza atarak grup kurma kararı aldı.



        DEVA'DA ÜST DÜZEY KRİZ
        CHP'den 15 vekil sayısı ile CHP'den en çok sandalye koparan DEVA Partisi'nde üst düzey bir kriz patlak verdi. Partinin kurucularından olan İhsan Günaydın, Ali Babacan'ı ve DEVA yönetimini yaylım ateşine tutarak istifa etti.

        BABACAN PUSU KÜLTÜRÜNDEN YANA SAF TUTUYOR
        Partide lider yönetim zaafiyetinin bulunduğunu ve bu durumun artarak devam ettiğini belirten Günaydın, "İlk yıllardan itibaren partide işlerin iyi gitmediğini bizzat Genel Başkana ifade ettim" dedi, Ali Babacan'ın pusu kültüründen yana saf tuttuğunu söyledi.




        DEVA DAĞILIYOR: "DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"
        DEVA'nın dört genel başkan yardımcısının oligarşik bir yapı oluşturmasına isyan eden İhsan Günaydın, "170 bin olan üye sayısı seçim sürecinde alınan kararlar ve seçim mağlubiyeti dolayısıyla yaşanan istifalar 100 binler düzeyine düşmüş ve düşüş devam etmektedir" dedi.

        Günaydın, DEVA Partisi'nin milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduğunu vurguladı.



        Zehir zemberek sözlerle istifa eden DEVA Partisi kurucularından İhsan Günaydın'ın gündeminde Ali Babacan'ın eylem ve söyle uyuşmazlığı da var idi...

        "KENDİ ADIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ" DİYEN BABABACAN, CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİREN YİNE BABACAN...
        Babacan'ın 27 Nisan 2022'de DEVA'nın kendi adıyla seçime gireceğini söylediği açıklamayı hatırlatan Günaydın, 7 Nisan 2023'te DEVA'nın CHP listelerinden seçime girmesine "Teşkilatların üç buçuk yıllık emeği yok sayıldı" ifadeleriyle tepki gösterdi. Ali Babacan'ın cesaretsiz olduğunu dile getirdi.
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        Depreme dirençli Bursa
        Haberler Güncel DEVA Partisi'nde üst düzey istifa! "Milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduk" itirafı: Babacan'a yaylım ateşi
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