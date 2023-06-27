DEVA Partisi'nde üst düzey istifa! "Milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduk" itirafı: Babacan'a yaylım ateşi

28 Mayıs sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.



CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: "15 VEKİL HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI, KUYRUK OLDUK"

İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi. Bu süreçte CHP ve İYİ Parti köprüleri attı. Meral Akşener kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.