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    • 01.07.2023 23:36
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    ABD söylüyor Yunan servis ediyor! Skandal 'Boğazlar' teklifi

    Litvanya'nın Vilnius kenti, 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Yunan Kathimerini gazetesi skandal bir teklifi manşete taşıdı. Söz konusu iddiada ABD heyetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değişmesini öngören bir teklif sunduğu belirtildi.

    Skandal ’Boğazlar’teklifi

    Litvanya'nın Vilnius kenti, 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi için gün saymaya başladı.



    Gözler kritik toplantıya çevrilmişken, Yunan Kathimerini gazetesi ABD'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili bir teklifte bulunduğunu yazdı.

    Vilnius'taki toplantı öncesi Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin liderleri, Belçika'da 'göç zirvesi' için toplandı.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen zirve, geçtiğimiz haftalarda büyük bir göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan biri oldu.



    MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'YE 'GÖÇMEN' MESAJI
    Yunan basını Polonya ve Macaristan'ın göçmen anlaşmasına 'bomba' attığını öne sürerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

    Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye müttefikimiz olmalı" dedi.

    Miçotakis'in Türkiye mesajı, Yunan medyasında en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi.

    Yunan To BHMA gazetesi, iki liderin 11 Temmuz'da Vilnius'ta yapacağı görüşmeden önce Miçotakis'in verdiği yakınlaşma mesajının önemine dikkat çekti ve Yunanistan'ın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı.



        ABD'DEN SKANDAL 'BOĞAZLAR'DA ÇİFT İSİM KULLANILSIN' TEKLİFİ
        Yunan medyası iki ülke arasındaki fırsat çerçevesine odaklanmışken ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini ABD'nin yaptığı skandal teklifi manşetine taşıdı. Vasilis Nedos imzalı haberde, Brüksel'e giden ABD heyetinin, NATO'nun bölgesel planlarındaki karışıklığı gidermek için İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değişmesini öngören bir teklif sunduğu belirtildi.

        Kathimerini'nin kaynaklarına göre, ABD'nin teklifi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na çift isim verilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin referansı siliniyor ve KKTC NATO tatbikatlarını tanımlayan koordinatlarla tarif ediliyor.

        Yazar, Ankara'nın bu konudaki tavrının net olduğunu belirtirken, Yunanistan tarafının da iki farklı ismi kullanma önerisi ile ilgili şüpheleri olduğunu ve bu nedenle öneriyi kabul etmediğini vurguladı.



        BOĞAZLAR'DA SÖZ HAKKI TÜRKİYE'NİN
        Öte yandan Montrö Sözleşmesi kapsamında Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkına sahip.

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        Skandal ’Boğazlar’teklifi
        Haberler Güncel ABD söylüyor Yunan servis ediyor! Skandal 'Boğazlar' teklifi
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