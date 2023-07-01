ABD söylüyor Yunan servis ediyor! Skandal 'Boğazlar' teklifi

Litvanya'nın Vilnius kenti, 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi için gün saymaya başladı.
Gözler kritik toplantıya çevrilmişken, Yunan Kathimerini gazetesi ABD'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili bir teklifte bulunduğunu yazdı.
Vilnius'taki toplantı öncesi Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin liderleri, Belçika'da 'göç zirvesi' için toplandı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen zirve, geçtiğimiz haftalarda büyük bir göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan biri oldu.
MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'YE 'GÖÇMEN' MESAJI
Yunan basını Polonya ve Macaristan'ın göçmen anlaşmasına 'bomba' attığını öne sürerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye dikkat çeken bir mesaj gönderdi.
Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye müttefikimiz olmalı" dedi.
Miçotakis'in Türkiye mesajı, Yunan medyasında en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi.
Yunan To BHMA gazetesi, iki liderin 11 Temmuz'da Vilnius'ta yapacağı görüşmeden önce Miçotakis'in verdiği yakınlaşma mesajının önemine dikkat çekti ve Yunanistan'ın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı.