ABD söylüyor Yunan servis ediyor! Skandal 'Boğazlar' teklifi





Gözler kritik toplantıya çevrilmişken, Yunan Kathimerini gazetesi ABD'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili bir teklifte bulunduğunu yazdı.



Vilnius'taki toplantı öncesi Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin liderleri, Belçika'da 'göç zirvesi' için toplandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen zirve, geçtiğimiz haftalarda büyük bir göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan biri oldu.