CHP Merdan Yanardağ üzerinden bebek katili Öcalan'ı akladı! Sezgin Tanrıkulu'ndan sokak çağrısı: 100 bin kişi meydana gidelim mesele budur

Bebek katili Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapıp övgüler yağdıran, "Tecriti kaldırın" çağrısında bulunarak terörist başına özgürlük talep eden Merdan Yanardağ'a CHP ve HDP'nin desteği sürüyor.
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Yanardağ için heyet oluşturdu. Heyette bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, "Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi baskılara karşı direneceğiz" ifadelerini kullandı.
HDP de PKK kanalında fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıktı. HDPKK Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, "Merdan Yanardağ'ın söylediği şeyler hukuki, olması gereken... " açıklamasında bulundu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Merdan Yanardağ'ın yayın yönetmeni olduğu fondaş TELE 1'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.
Başrolde CHP'nin HDPKK komiseri, Sezgin Tanrıkulu var idi.
MERDAN YANARDAĞ ÜZERİNDEN ÖCALAN'I AKLADI
"Adalet ve Kalkınma Partisi, Merdan Yanardağ üzerinden bütün muhalefeti sınıyor" diyen CHP Diyarbakır vekili Sezgin Tanrıkulu, Öcalan'ın gözaltında tutulmasını "Türkiye'nin en kutuplaştığı konu" sözleriyle tarif ederek muhalefeti eleştirdi.
Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı;
"Yanardağ'ın gözaltına alındığı konu tam da Türkiye'nin en kutuplaştığı seçim öncesinde en kutuplaştığı konu... Sözde ya da görünürde muhalefet olanlar da bu tutuklama sürecine benzin attı. Muhalefette sağınıklık var"