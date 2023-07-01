CHP Merdan Yanardağ üzerinden bebek katili Öcalan'ı akladı! Sezgin Tanrıkulu'ndan sokak çağrısı: 100 bin kişi meydana gidelim mesele budur





CHP'DEN HDP VE PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ: "ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİTTİR, MASAYA YUMRUK VURMALIYIZ"

Öcalan'ın tutukluğuna ilişkin konuştuğu sırada sesini yükseltip bulunduğu ortamdaki masaya vuran Tanrıkulu, "Bu tecrittir. Suçu ne olursa olsun infaz yasasına göre her hükümlünün avukatı ve ailesiyle görüşme hakkı vardır. Bunu herkes söyleyebilir. Bunu söyleyebilecek cesaret, bunu söyleyebilecek akıl, bunu söyleyebilecek akıl ve ortam yok! AK Parti'nin bize çizdiği sınırları bekiyoruz. Masaya yumruk vuran biz olmadığımız sürece AK Parti'nin çizdiği sınırlar içerisinde siyaset yapmaya mahkum olacağız. Yasalar onun (Abdullah Öcalan) avukatıyla, onun her hafta ailesiyle görüşmesini gerekli kılıyor mu kılmıyor mu?" şeklinde konuştu.