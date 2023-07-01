Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2023 01:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2023 01:43
    ABONE OL

    CHP Merdan Yanardağ üzerinden bebek katili Öcalan'ı akladı! Sezgin Tanrıkulu'ndan sokak çağrısı: 100 bin kişi meydana gidelim mesele budur

    CHP ve HDPKK 'Abdullah Öcalan' ittifakında buluştu. Teröristbaşını öven fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıkıldı, Yanardağ üzerinden Öcalan aklandı. PKK ile ağız birliği yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu "Öcalan'a uygulanan tecrittir, masaya yumruğu vurmalıyız. AK Parti, Merdan Yanardağ üzerinden bütün muhalefeti sınıyor" açıklamasını yaptı. Skandalda vites yükselten Tanrıkulu, 'sokak' ve 'iç karışıklık' çağrısı yaptı, 'Cumartesi Anneleri' örneği vererek "100 bin kişi meydana gidelim, mesele budur" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP Öcalan’ı akladı! SİHA Sezgin’den ’sokak’ çağrısı

    Bebek katili Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapıp övgüler yağdıran, "Tecriti kaldırın" çağrısında bulunarak terörist başına özgürlük talep eden Merdan Yanardağ'a CHP ve HDP'nin desteği sürüyor.

    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Yanardağ için heyet oluşturdu. Heyette bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, "Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi baskılara karşı direneceğiz" ifadelerini kullandı.

    HDP de PKK kanalında fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıktı. HDPKK Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, "Merdan Yanardağ'ın söylediği şeyler hukuki, olması gereken... " açıklamasında bulundu.



    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Merdan Yanardağ'ın yayın yönetmeni olduğu fondaş TELE 1'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.

    Başrolde CHP'nin HDPKK komiseri, Sezgin Tanrıkulu var idi.

    MERDAN YANARDAĞ ÜZERİNDEN ÖCALAN'I AKLADI
    "Adalet ve Kalkınma Partisi, Merdan Yanardağ üzerinden bütün muhalefeti sınıyor" diyen CHP Diyarbakır vekili Sezgin Tanrıkulu, Öcalan'ın gözaltında tutulmasını "Türkiye'nin en kutuplaştığı konu" sözleriyle tarif ederek muhalefeti eleştirdi.

    Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı;

    "Yanardağ'ın gözaltına alındığı konu tam da Türkiye'nin en kutuplaştığı seçim öncesinde en kutuplaştığı konu... Sözde ya da görünürde muhalefet olanlar da bu tutuklama sürecine benzin attı. Muhalefette sağınıklık var"



        CHP'DEN HDP VE PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ: "ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİTTİR, MASAYA YUMRUK VURMALIYIZ"
        Öcalan'ın tutukluğuna ilişkin konuştuğu sırada sesini yükseltip bulunduğu ortamdaki masaya vuran Tanrıkulu, "Bu tecrittir. Suçu ne olursa olsun infaz yasasına göre her hükümlünün avukatı ve ailesiyle görüşme hakkı vardır. Bunu herkes söyleyebilir. Bunu söyleyebilecek cesaret, bunu söyleyebilecek akıl, bunu söyleyebilecek akıl ve ortam yok! AK Parti'nin bize çizdiği sınırları bekiyoruz. Masaya yumruk vuran biz olmadığımız sürece AK Parti'nin çizdiği sınırlar içerisinde siyaset yapmaya mahkum olacağız. Yasalar onun (Abdullah Öcalan) avukatıyla, onun her hafta ailesiyle görüşmesini gerekli kılıyor mu kılmıyor mu?" şeklinde konuştu.



        SKANDAL SOKAK ÇAĞRISI: "100 BİN KİŞİ MEYDANA İNELİM, MESELE BUDUR"
        Merdan Yanardağ üzerinden Abdullah Öcalan'ı aklamaya yeltenen CHP'li Sezgin Tanrıkulu 'sokak' ve 'iç karışıklık' çağrısı da yaptı.

        Tanrıkulu, "Cumartesi Anneleri, 28 yıldır dünyanın en büyük sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştiriyorlar. 13 haftadır da Türkiye'de hiç olmadık biçimde toplantı ve gösteri konusunda bir sivil itaatsizlik gerçekleştiriyorlar. Her hafta o meydana gidiyor 15-20 kişi ve gözaltına alınıyor. Gitmekten vazgeçmiyorlar bu devlette onları gözaltına almaktan vazgeçmiyor. Hadi bakalım önümüzdeki hafta gidelim 100 bin kişi o meydana mesele budur" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İmamoğlu’nun ’Osmanlı’ düşmanlığının deşifresi
        Haberler Güncel CHP Merdan Yanardağ üzerinden bebek katili Öcalan'ı akladı! Sezgin Tanrıkulu'ndan sokak çağrısı: 100 bin kişi meydana gidelim mesele budur
            loading
            SON DAKİKA