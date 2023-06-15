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    Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı tescillendi! CHP'den 35 vekil koparan Gelecek, DEVA ve Saadet grup kuruyor

    Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığı tescillenmiş oldu. CHP listelerinden tam 35 milletvekili koparan Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi grup kurma kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığı çökerken; zerre katkısı olmayan küçük ortakların CHP sırtından kazanımlar elde etmesi CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. CHP'li Aytuğ Atıcı, "4 partiye 38 vekil verdik, bunların oyları nereye gitti?" diyerek Kılıçdaroğlu'na çıkıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı tescillendi

    Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.

    Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.




    SÜRECİN EN KARLISI KÜÇÜK ORTAKLAR: CHP'DEN 38 VEKİL KOPARDILAR
    Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu.

    Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı.

    Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.



    HESAP UZMANLIĞI ÇÖKEN KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNİ AKLAMA ÇABASI
    Geride bıraktığımız günlerde Ekremci Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

    Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

    Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

    "PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"
    Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.

        Bu sözler sonrası CHP'li Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

        "4 PARTİYE 38 VEKİL VERDİK, BUNLARIN OYLARI NEREYE GİTTİ?"
        2011 seçimlerini örnek verip 'Oylarımızı artıramadık' itirafında bulunan Atıcı, "Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!" çıkışında bulundu.

        Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vuran Aytuğ Atıcı, "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.




        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığı tescillenmiş oldu.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı.

        GRUP KARARI ALAN 3 PARTİ CHP'DEN 35 VEKİL KOPARDI
        Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.

        Konuya ilişkin Ekremci Sözcü TV'nin yazarları İsmail Saymaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        CHP LİSTELERİNDEN MECLİS'E GİREN KÜÇÜK ORTAKLAR GRUP KURUYOR I VİDEO İZLE



        DAVUTOĞLU, BABACAN VE KARAMOLLAOĞLU BİR ARAYA GELDİ
        Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'nun bir araya geldiğini belirten Saymaz, söz konusu görüşmede grup kurma kararının alındığını vurguladı.

        Saymaz, "Şu an Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, grup kurma kararı aldılar, 3 parti TBMM'de bir grup olarak temsil edilecekler. Grup toplantısı yapabilecekler, onlara salon tahsis edilecek. Diğer taraftan yurt dışındaki komisyonlara dahil olacaklar, böylece Meclis faaliyetlerine etkin katılacaklar" dedi.
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı tescillendi! CHP'den 35 vekil koparan Gelecek, DEVA ve Saadet grup kuruyor
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