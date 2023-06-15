Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı tescillendi! CHP'den 35 vekil koparan Gelecek, DEVA ve Saadet grup kuruyor





HESAP UZMANLIĞI ÇÖKEN KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNİ AKLAMA ÇABASI

Geride bıraktığımız günlerde Ekremci Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;



Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

"PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"

Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.