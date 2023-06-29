Kılıçdaroğlu yine 'kaptanım' dedi! İmamoğlu'na 'dengim değilsin' mesajı: Yaş değil birikim önemli, altın tabak içinde genel başkanlık sunulmaz



İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU: "BEN YILMAM YILDIRIRIM! MUTLAKA DEĞİŞİM ZAMANI"

CHP'li İBB Başkanı bununla da yetinmedi... Son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.

"OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.