Kılıçdaroğlu yine 'kaptanım' dedi! İmamoğlu'na 'dengim değilsin' mesajı: Yaş değil birikim önemli, altın tabak içinde genel başkanlık sunulmaz

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu.
Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.
İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU: "BEN YILMAM YILDIRIRIM! MUTLAKA DEĞİŞİM ZAMANI"
CHP'li İBB Başkanı bununla da yetinmedi... Son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.
"OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.
CANAN KAFTANCIOĞLU DA TOPA GİRDİ
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun verdiği 'koltuk savaşı'na son olarak Canan Kaftancıoğlu dahil oldu. 'Değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunan Canan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." dedi.
Kaftancıoğlu'nun sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak "'Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" yorumunu yaparak Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.