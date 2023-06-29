Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.06.2023 18:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2023 19:22
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu yine 'kaptanım' dedi! İmamoğlu'na 'dengim değilsin' mesajı: Yaş değil birikim önemli, altın tabak içinde genel başkanlık sunulmaz

    CHP'deki koltuk kavgasında deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine "Ben yılmam yıldırırımi mutlaka değişim zamanı" sözleriyle mesaj gönderen Ekrem İmamoğlu'na ayar üstüne ayar verdi. Bir kez daha "Geminin kaptanı benim" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. Kurultay vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" dedi, önemli olanın yaş değil birikim olduğunu vurgulayarak İmamoğlu'na 'dengim değilsin Ekrem' mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bomba! KK’dan İmamoğlu’na ’dengim değilsin’ mesajı

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu.

    Söylemlerinde vites yükselten İmamoğlu, "Gerekirse genel başkan gitmeli" dedi, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle de girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.


    İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU: "BEN YILMAM YILDIRIRIM! MUTLAKA DEĞİŞİM ZAMANI"
    CHP'li İBB Başkanı bununla da yetinmedi... Son olarak kendi reklamını ve PR'ını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" şeklinde konuştu.

    "OTUR OTURDUĞUN YERDE EKREM, YERİNİ BİL" MESAJI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durum karşısında önceliğinin İstanbul olduğunu belirtti. "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek Ekrem İmamoğlu'na 'otur oturduğun yere, senin işi belediye yerini bil' mesajı verdi. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu ailesinin şirketlerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" şeklinde konuştu.

    CANAN KAFTANCIOĞLU DA TOPA GİRDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun verdiği 'koltuk savaşı'na son olarak Canan Kaftancıoğlu dahil oldu. 'Değişim' çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu savunan Canan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." dedi.

    Kaftancıoğlu'nun sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 4 fotoğrafını paylaşarak "'Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" yorumunu yaparak Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bomba bir çıkışa daha imza attı.

        "KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞIM" MESAJI: "KİMİ DEĞİŞİMLER KURUMU GERİYE DÜŞÜREBİLİR"
        Koltuğunu hedef alan 'değişim' tartışmalarına nasıl baktığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Kimi değişimler vardır ki kurumları daha iyiye götürmeyebilir; kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. Değişim tartışmalarına ve bu tartışmaların olası sonuçlarına bu çerçevede bakıyorum" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.

        GİRDİĞİ HER SEÇİMİ KAYBETMESİNE RAĞMEN KOLTUĞU BIRAKMAYAN BAY BAY KEMAL: "KOLTUK HIRSIM YOK"
        Girdiği her seçimi kaybeden, son olarak 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12. seçim mağlubiyetini yaşayan Kılıçdaroğlu, kendisi hakkındaki istifa ve değişim çağrılarına bir kenara bırakarak şu ifadeleri kullandı;

        "Yaşamımın hiçbir döneminde de koltuk hırsım olmadı. Ki sadece bir imgelem olarak değil, somut olarak da o koltukta oturan olmadım; tercihim vatandaşlarımızın arasında olmaktan yana oldu"



        Kılıçdaroğlu, koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na da 'bu geminin kaptanı benim' mesajı vermeyi ihmal etmedi.

        "BU GEMİNİN KAPTANI BENİM" DEDİ KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞINI İLAN ETTİ
        Görevinin "CHP'yi güvenli bir limana çekmek" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğun başında olacağının sinyali vererek, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım. CHP'nin şu an itibariyle kaptanı benim. Ve şu anki görevim, grup konuşmamda da belirttiğim gibi CHP'yi güvenli bir limana götürmektir. Ama şu da kesinlikle ve kesinlikle unutulmasın. CHP, bir iç deniz gemisi değildir. CHP engin denizlerin gemisidir" dedi.

        Bay Bay Kemal şöyle konuştu;

        CHP'yi bir iç deniz gemisine çevirecek tartışmalardan ve bu tartışmaların sonuçlarından uzak tutacağım. CHP, herkes için ve her alanda hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam edecektir.



        İMAMOĞLU'NA 'KURULTAY' VE 'GELENEK' AYARI! "DENGİM DEĞİLSİN" MESAJI
        Kılıçdaroğlu, defaatle 'değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na 'kurultay' ve 'gelenek' ayarı verdi. "CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" sözlerini sarf edip önemli olanın yaş değil birikim olduğunu vurguladı. "Dengim değilsin" mesajı verdi.

        SORU: CHP'nin ne zaman genç bir genel başkanı olabileceği konusunda bir tahmin yapabilir misiniz? Ekrem İmamoğlu'nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz? Emekliliğinize dair ne tür planlar yapıyorsunuz?

        KILIÇDAROĞLU'NDAN CEVAP: CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer… Adaylar çıkar ve yarışırlar… CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye Genel Başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok…
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Erdoğan’dan İsveç’teki programa sert tepki!
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu yine 'kaptanım' dedi! İmamoğlu'na 'dengim değilsin' mesajı: Yaş değil birikim önemli, altın tabak içinde genel başkanlık sunulmaz
            loading
            SON DAKİKA