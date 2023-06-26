İYİ Parti'den CHP'ye İstanbul ve Ankara resti! Küfürbaz Lütfü Türkkan sahnede: İyi aday çıkarsınlar kazansınlar! Biz çıkarır kazanırız

''ÖMER SEYFETTİN'İN DİYETİNE DÖNDÜ BU İŞ''

CHP'den istenilen 15 milletvekiline dair konuşmaya devam eden Akşener; "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Gelelim beraber girdik, seçime girdik. Ama biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok kötü hissettim. Çok aşağılanmış hissettim, çok çaresiz hissettim." diye konuştu.