İYİ Parti'den CHP'ye İstanbul ve Ankara resti! Küfürbaz Lütfü Türkkan sahnede: İyi aday çıkarsınlar kazansınlar! Biz çıkarır kazanırız

Meral Akşener'in 'İmamoğlu' , İYİ Parti'nin de 'CHP'siz yerel seçim' planı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon aldı. Daha evvelden söylediği 16'lı masa çıkışına İYİ Parti kadrolarından gelen tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu, "6 değil, 16 değil 26'lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda?" diyerek rest çekti.
"Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" diyen Bay Bay Kemal, ittifakın dağıldığını resmen ilan etti.
CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: "15 VEKİL HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI, KUYRUK OLDUK"
Tam da bu noktada gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi... Akşener, geride bıraktığımız gün gerçekleşen İYİ Parti Kurultayı'nda CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.