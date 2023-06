İYİ Parti'den CHP'ye İstanbul ve Ankara resti! Küfürbaz Lütfü Türkkan sahnede: İyi aday çıkarsınlar kazansınlar! Biz çıkarır kazanırız

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken daha önce şehit yakınına ettiği sinkaflı küfürle hafızalardaki yerini tutan İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan CHP'ye ittifak resti geldi.



"İYİ PARTİ HER YERDE SEÇİME GİRMELİ, AKSİ HALDE PARTİYİ BÜYÜTEMEYİZ"

İYİ Parti Kocaeli milletvekili Türkkan, İYİ Parti'nin millete güverenek seçime gitmek zorunda olduğunu belirterek, "CHP'yle giderken bir tek amaç başarılı olmak. Başarılı olduğumuz yerde ödül alamıyoruz. Olunmadığı yerde suçlu ilan ediliyoruz. Bizim partiye gelen ne? Hiçbir şey yok!" ifadelerini kullandı.



İYİ Parti'nin kurumsal kimliği altında her yerde seçime girmesi ve aday çıkarması gerektiğini savunan Lütfü Türkkan, "İYİ Parti kurumsal kimliği altında seçime her yerde girmeli. Girmek zorunda! Aksi halde bu partiyi bizim büyütme şansımız yok" şeklinde konuştu.