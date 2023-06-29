"İktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyen Kandil'in korktuğu başına geldi! YPG çaresiz: "Saldırılar durmuyor, Türkiye son teknolojiyle vuruyor"

14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinde 8'li koalisyona destek veren, elebaşlarının sıraya girip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilendiği PKK/YPG şu sıralar diken üstünde.
Örgütün büyükbaşları saklandıkları mağaradan ağlamaya başladı.
"SALDIRILAR DURMUYOR, TÜRKİYE SON TEKNOLOJİYLE VURUYOR"
PKK/YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en gelişmiş teknolojiyle durmadan kendilerini vurduğunu dile getirdi. Çaresizliği sözlerine yansıyan Mahmud, "Saldırılar hiç durmadan devam ediyor. En gelişmiş teknolojiyle, uyduyla güçlü saldırılar oluyor" ifadelerini kullandı.
AĞABABALARINA VERYANSIN ETTİ
Mahmud, "Dünya sessizdir ve saldırılar hiç durmamıştır. Dünya basını saldırıları insani bir prensiple değerlendirmiyor" diyerek ağababalarına da veryansın etti.