Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.06.2023 22:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2023 23:04
    ABONE OL

    "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyen Kandil'in korktuğu başına geldi! YPG çaresiz: "Saldırılar durmuyor, Türkiye son teknolojiyle vuruyor"

    14 ve 28 Mayıs sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ve 8'li koalisyona kesintisiz destek veren Kandil'i şimdilerde derin bir korku sardı. Elebaşı Duran Kalkan'ın "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" sözleri, Salih Müslim'in "Erdoğan fırsat buldukça bizi vuruyor" açıklamasının gölgesinde YPG Sözcüsü Nuri Mahmud sığındığı mağaradan ağlamaya başladı. Mahmud, "Saldırılar hiç durmadan devam ediyor. En gelişmiş teknolojiyle, uyduyla güçlü saldırılar oluyor" açıklamasını yaptı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kandil’in korktuğu başına geldi!

    14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinde 8'li koalisyona destek veren, elebaşlarının sıraya girip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilendiği PKK/YPG şu sıralar diken üstünde.



    Örgütün büyükbaşları saklandıkları mağaradan ağlamaya başladı.



    "SALDIRILAR DURMUYOR, TÜRKİYE SON TEKNOLOJİYLE VURUYOR"
    PKK/YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en gelişmiş teknolojiyle durmadan kendilerini vurduğunu dile getirdi. Çaresizliği sözlerine yansıyan Mahmud, "Saldırılar hiç durmadan devam ediyor. En gelişmiş teknolojiyle, uyduyla güçlü saldırılar oluyor" ifadelerini kullandı.




    AĞABABALARINA VERYANSIN ETTİ
    Mahmud, "Dünya sessizdir ve saldırılar hiç durmamıştır. Dünya basını saldırıları insani bir prensiple değerlendirmiyor" diyerek ağababalarına da veryansın etti.

        ELEBAŞI MÜSLİM'İN ÇARESİZLİĞİ
        Geride bıraktığımız günlerde PKK/YPG elebaşı Salih Müslim de terör örgütünün yaşadığı çaresizliği itiraf etmişti.

        MİT ve TSK'nın operasyonları sebebiyle köşeye sıkışan Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor. Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor." dedi.


        KANDİL SAPIĞI: İKTİDARIN İLK HEDEFİ PKK OLACAK
        Tam da bu noktada PKK elebaşı Duran Kalkan'ın 28 Mayıs sonrası yaptığı açıklamalara dikkat çekmekte fayda var...

        28 Mayıs'taki hezimet sonrası deyim yerindeyse 3,5 atmaya başlayan Kalkan, "Seçim sonrası iktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyerek tedirginliğini dile getirmiş, 'Çok yönlü mücadeleye hazırlanıyoruz' mesajı verip kaos simsarlığı yapmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Ferrero fabrikasında salmonella vakası
        Haberler Güncel "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyen Kandil'in korktuğu başına geldi! YPG çaresiz: "Saldırılar durmuyor, Türkiye son teknolojiyle vuruyor"
            loading
            SON DAKİKA