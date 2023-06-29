"İktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyen Kandil'in korktuğu başına geldi! YPG çaresiz: "Saldırılar durmuyor, Türkiye son teknolojiyle vuruyor"

ELEBAŞI MÜSLİM'İN ÇARESİZLİĞİ

Geride bıraktığımız günlerde PKK/YPG elebaşı Salih Müslim de terör örgütünün yaşadığı çaresizliği itiraf etmişti.



MİT ve TSK'nın operasyonları sebebiyle köşeye sıkışan Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor. Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor." dedi.