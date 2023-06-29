Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic: Başkan Erdoğan'a minnettarız | "Türkiye bir süper güç"

Karadağ'ın ilk Müslüman Başbakanı Dritan Abazovic A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın Batı Balkanlar ve Karadağ için önemine vurgu yaptı.
"TÜRKİYE BİR SÜPER GÜÇ VE BU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Abazovic, "Başkan Erdoğan gerçekten çok şey yaptı. Onun dış politikası asla Batı Balkanlar'ı unutmadı. Ona yaptıkları için gerçekten minnettarız. Bu ruhu önümüzdeki dönemdede devam ettireceğini düşünüyorum ki bu bizim için aşırı önemli. Çünkü bizim insanlarımız onu gerçek bir arkadaş, gerçek bir kardeş olarak görüyor ve Türkiye bir süper güç ve bu bizim için çok önemli. Başkan Erdoğan Batı Balkanlar'ın önemini asla hafife almadı." dedi.
Karadağ Başbakanı Abazovic, Erdoğan'ın Balkanlar politikasının bölgenin istikrar ve güvenliğine de katkı yaptığını belirtti.
DİPLOMASİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNDE ÖNEMLİ
Abazovic, "Biliyorsunuz ki bazı ülkeler bizim komşularımızla sorunumuz olmamasına rağmen bizi hedef alıyor. Başkan Erdoğan'ın daha önce de pek çok sefer yaptığı gibi diplomasi, sorunların çözülmesinde önemlidir. O bize bölgede yaptığı gibi daha fazla istikrar, daha fazla işbirliği ve güvenli bölge için yardım edebilir." ifadelerini kullandı.