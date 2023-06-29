Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic: Başkan Erdoğan'a minnettarız | "Türkiye bir süper güç"

"KARADAĞ VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÇOK İYİ"

Karadağ Başbakanı iki ülke arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yaptı ve "Karadağ ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok çok iyi. Geçen bu zamanda iki hükümetin yaptıkları her şey boyut olarak farklı olsa da içerik olarak oldukça benzer, insanların davranışlar olarak oldukça benzer. Bu gösteriyor ki taraflar arkadaştan fazlası olabiliyor. Düşünüyorum ki Türkiye bizim kardeşimiz, ilişkilerde kardeşlik bağı var. Umuyorum ki gelecek dönemde ekonomik alanda daha fazla ortak çalışma imkanları olacak ve bu ilişkilerimizi bir üst düzeye taşıyacak." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Karadağ arasında atılan adımlara değinen Abazovic, "İyi ilişkilerimizi tanımlamak için bir kaç şey söylemek gerekirse, bu yıl iki ülke arasındaki direkt uçuş sayısını artırdık. Ayrıca Karadağ'da pek çok Türk şirketi açıldı. Bu da Karadağ hükümetinin Türkiye'den gelen yatırımcılara kucak açtığını gösteriyor. Bizim insanlarımız da Türkiye'de çok iyi karşılanıyor." dedi.

"TÜRKİYE SAVUNMA ALANINDA GERÇEKTEN ÇAĞ ATLADI"

Karadağ Başbakanı iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin önemini de vurguladı. Abazovic, "İlişkilerimizin ve işbirliklerimizin büyük çoğunluğunun ekonomik alanlarda olmasını bekliyorum. Bence bu alanda yapılacak çok fazla şey var. Türkiye Batı Balkanlar'da önemli işler yapıyor. Hali hazırda önemli projelerimiz de var. Savunma alanında iyi ilişkilerimiz var. Çünkü Türkiye savunma alanında gerçekten çağ atladı. Bence Karadağ Savunma Bakanlığı bu deneyimlerden faydalanabilir." ifadelerini kullandı.