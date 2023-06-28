Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti seçim müziğini besteleyen Yücel Arzen'den yerel seçimler için özel beste

Aslen Adanalı olan Yücel Arzen, Çukurova Üniversitesinde resim heykel bölümünün ardından müzik alanında çalışmalara başladı. Geleneksel, çağdaş, Türk halk müziği, dini müzik ve batı müziği alanında oldukça deneyimli tanınmış üstatlarla çalıştı. Şarkılarını Cem Karaca başta olmak üzere Kıraç, Haluk Levent, Sertap Erener gibi Türkiye'de popüler olmuş dönemin gözde sanatçıları yorumladı.
Necip Fazıl ödül töreninde Necip Fazıl eserlerini besteledi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgisini çekti. "Surda bir gedik açarak Cumhurbaşkanımız ile yollarımız kesişti" diyerek tanışma anını anlatan Arzen, "Cumhurbaşkanımız, 'bu kadar mı?' dedi. Ben de SABAH gazetesinden yaptığımız röportajda 'bu kadar değil daha yeni başlıyoruz' diyerek cevap vermiştim. Daha sonra Sakarya Türküsünü besteledim oldukça havalı oldu ve çok ilgi gördü. Ayasofya da aynı şekilde ve sonrasında da Türkiye Yüzyılı ile zirveye ulaştı" diye konuştu.
DÜNYA 5'TEN BÜYÜKSE ŞARKILAR DA 5'TEN ÇOK DİLE GÖÇÜRÜLEBİLİR
Türkiye Yüzyılı vizyonu tanıtım toplantısındaki Türkiye yüzyılı şarkısını daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında farklı coğrafyalar da farklı illerde o ile has şekilde yorumlayan Arzen, "Anadolu ateşi tecrübem sadece bir besteci değil bir kompozitör olmam bir melodiyi çeşitli coğrafyalar, çeşitli duyum biçimlerine göçürebilme ilmini bilmem böyle bir olanak sağladı.
Renkli oldu ve sahiplenildi. Türkiye Yüzyılından Karadeniz melodisi çıkardık, Bilecik'te mehter yaptık, Erzurum'da bambaşkaydı, İzmir Aydın'da zeybek yaptık, Antalya'da Teke-Toros havalarıyla okuduk. Roman buluşmasında şarkıyı Roman havası yaptık. İnşallah şarkıyı Kırgızca, Boşnakça, Arapça, Çerkezce, Kürtçe gibi farklı dillerde de söylemek istiyoruz tıpkı benim Ayasofya şarkım gibi. Dünya 5'ten büyükse şarkılarımız da 5'ten çok dile göçürülebilir" dedi.