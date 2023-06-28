Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi sınır hattında

Güler, "Sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakarlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor, başarılarınızla gurur duyuyor" dedi.

Geceyi Aktütün Hudut Taburu Komutanlığı'nda Mehmetçik ile geçiren Güler, bayram namazını burada kıldı. Mehmetçik ile bayramlaşan Güler, ardından da askerlerle kahvaltı yaptı.