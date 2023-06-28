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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi sınır hattında

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, geceyi Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu’nda Mehmetçikle geçirdi. Bayram namazını burada kılan Güler ve komutanlar Mehmetçik ile bayramlaştı.

    AJANSLAR
    TSK komuta kademesi sınır hattında

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı namazını, Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu'nda Mehmetçik ile kıldı.

    Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile dün Hakkari'ye gitti.

    Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Güler ve komutanlar, askeri helikopterle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu Komutanlığı'na geçti. 1700 rakımlı tepedeki komutanlıkta nöbetçilerden hudut tekmilini alan Bakan Güler'e bölgedeki faaliyetlere ilişkin brifing verildi.

        Güler, "Sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakarlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor, başarılarınızla gurur duyuyor" dedi.

        Geceyi Aktütün Hudut Taburu Komutanlığı'nda Mehmetçik ile geçiren Güler, bayram namazını burada kıldı. Mehmetçik ile bayramlaşan Güler, ardından da askerlerle kahvaltı yaptı.

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        Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi sınır hattında
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