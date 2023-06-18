CHP'deki koltuk savaşında Ekrem İmamoğlu'nun büyük korkusu: "Başka şansı yok"



Bu yüzden sadece Kılıçdaroğlu değil, İmamoğlu da Mansur Yavaş da kaybetti.

Bu gerçeği en iyi Kılıçdaroğlu ve yeni ekibi biliyor ki yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "değişim" isteyenlere önce "ortak sorumluluk"u hatırlattı:

"Seçim sonuçlarında hepimizin muhakkak ki eksikleri, sorumluluğu vardır. Biz MYK üyelerinin, Genel Başkanımızın, Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in, diğer ittifak üyelerinin, hepimizin sorumluluğu vardır. Hepimizin bu sorumluluğu sahiplenmesi, özeleştiri yapması lazım.

Zihniyet değişmeden, özeleştiri yapılmadan, sadece Kemal Bey suçlanarak onun gönderilmesiyle aşılacak bir şey değil." Sonra da İmamoğlu ve Özel'i kastederek, "Çıkın aday olun" diye meydan okudu:

"Yani her ikisi de Kemal Bey'in koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyor? Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar." Özgür Özel'i bilmem ama İmamoğlu, İstanbul'u kaybedeceği korkusu yaşadığı için aday olmaktan başka şansı yok. Ama korktuğu için de o koltuğa paraşütle gelmek istiyor. Fondaş medya saldırısının arkasında bu gerçek yatıyor.

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