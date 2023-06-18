CHP'deki koltuk savaşında Ekrem İmamoğlu'nun büyük korkusu: "Başka şansı yok"

14-28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir seçim hezimeti yaşayan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk yarışında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.
KILIÇDAROĞLU SİYASETİNİ 13 YILDIR SORGULAMAYANLAR, ŞİMDİ ONU ŞEYTANLAŞTIRIYOR
Seçim öncesi "dede" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bugün CHP Genel Başkanı'nı tek suçlu ilan ederek İstanbul'a uğramayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tek seçenek olarak CHP'nin başına geçirme planları yapıyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "CHP'liler yine içi boş, siyasi ekseni olmayan bir "koltuk" kavgasına tutuşmuş durumda. Kılıçdaroğlu siyasetini 13 yıldır sorgulamayanlar, şimdi onu şeytanlaştırarak, bütün günahların müsebbibi ilan ederken aslında kendi suç ortaklıklarını, siyasi körlüklerini gizlemeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı:
CHP'liler yine içi boş, siyasi ekseni olmayan bir "koltuk" kavgasına tutuşmuş durumda. Kılıçdaroğlu siyasetini 13 yıldır sorgulamayanlar, şimdi onu şeytanlaştırarak, bütün günahların müsebbibi ilan ederken aslında kendi suç ortaklıklarını, siyasi körlüklerini gizlemeye çalışıyorlar.
Oysa her şey onların gözü önünde ve onların desteğiyle oldu.
Kılıçdaroğlu, 2012'den sonra CHP'yi FETÖ'nün kuyruğuna takarken herkes oradaydı ve hiçbirinizin sesi çıkmadı.
FETÖ'cülerin 17-25 Aralık yargı operasyonuyla ortaya saçtığı yalan belgelere hep birlikte sarıldınız.
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ve "Her evden bir oyu HDP'ye verin" dendiğinde, "tıpış tıpış" gidip oy verdiniz.