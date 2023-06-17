Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.06.2023 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2023 13:51
    ABONE OL

    CHP yandaşı Deniz Zeyrek'ten itiraf: CHP sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor

    CHP'deki kavga itiraflar getirmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Deniz Zeyrek CHP'nin sosyal medyada paralı trollerinin olduğunu itiraf ederek bu trollerin gazetecilere saldırdığını söyledi. Deniz Zeyrek, "CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey." dedi. Takvim.com.tr daha önce CHP'nin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trol ağını gündeme getirmişti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP trol besliyor!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yemesiyle muhalefet yangın yerine döndü.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Değişim" çıkışı ile Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken Kemal Kılıçdaroğlu "İstanbul'a odaklan" diyerek kapıları kapatmaya çalışıyor.

    İki isim karşılıklı söylemlerde bulunurken İmamoğlu yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu 'istifaya' çağırıyor. CHP yönetimi ise sosyal medyadaki trolleri ile karşılık veriyor.

    DENİZ ZEYREK'TEN İTİRAF
    CHP'deki trol ağına ilişkin Ekrem İmamoğlu'na yakın Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'ten olay bir itiraf geldi.

    "CHP SOSYAL MEDYADA PARALI TROL ORDUSU BESLİYOR"
    Son dönemde, muhalif liderlere muhalif olan gazetecilerin hedefte olduğunu söyleyen Zeyrek, "CHP paralı trol ordusu besliyor" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Zeyrek şunları söyledi.

    "Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey."

    EKREM İMAMOĞLU'NUN TROL ORDUSUNDAN BAHSETMEDİ
    Zeyrek'in atladığı bir konuyu da biz açalım. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyada trol besliyor. Öyle ki bu defalarca ortaya çıktı Takvim.com.tr de defalarca gündeme getirdi.

        RESMİ HESAPTAN TROL PAYLAŞIMI
        Geçtiğimiz günlerde İBB iştiraki Metro A.Ş tarafından CHP yandaşı Halk TV'nin bakanlık tarafından yalanlanan algı içirikli "Okullara imam ataması yargıya taşındı" haberi paylaşıldı.

        PAYLAŞIM KALDIRILDI
        Trol hesaptan yapılacakken yanlışlık resmi hesaptan yapıldığı tahmin edilen bu paylaşım gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

        EKREM İMAMOĞLU'NUN BOTLARI YAKALANMIŞTI
        Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyada bot kullandığı da ortaya çıkmıştı. İmamoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu ile savaştığı dönemde 6'lı masa liderlerini Saraçhane'ye davet etti.

        İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

        BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI
        İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerde beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.

        BOT HESAP NEDİR?
        Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor.

        Ekrem bot basıyor vidosunu izlemek için tıklayınız

        Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu da kanıtladı.

            İşte o hesaplardan bazıları ve İmamoğlu'nun Saraçhane tiyatrosu;

            Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek veren bazı hesap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak aday olmaması yönünde baskı yaptı.

            Bot basılması durumu ve hakaret içerikli hesapların aynı anlarda olması Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada kullandığı bot ve trol ekibinde kanıtı niteliğinde oldu.

            KILIÇDAROĞLU PROPAGANDASI İÇİN 20 BİN PORNO İÇERİKLİ BOT HESAP KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun trol ordusu da deşifre olmuştu.

            Sosyal medyadaki trol ağının beslediği bot hesaplar oy kullanamadığı için anketler, sayfa görüntülemeleri üzerinden provokasyon yapan Kılıçdaroğlu seçimlerde hezimete uğrayıp gerçeklerle yüz yüze kalınca tweet atmayı da bıraktı.

            Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan'da yaptığı "Alevi" başlıklı paylaşım çok hızlı bir şekilde olağan dışı etkileşim alan tweeti analiz edildi. Kılıçdaroğlu'nun bot ağı üzerine yapılan incelemede yetişkin içerikli paylaşımları beğenen hesaplar olduğu ortaya çıktı.

            20 bini aşkın hesabın yetişkin içerikleri beğendiği gözlemlendi. Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmada 40 bini aşkın kişinin olduğu belirtiliyor.

            CHP'nin trol ordusunu ifşa eden o dosyayı Takvim.com.tr açtı. Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Küresel terörün hedefinde çocuklar var!
            Haberler Güncel CHP yandaşı Deniz Zeyrek'ten itiraf: CHP sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor
                loading
                SON DAKİKA