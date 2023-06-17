CHP yandaşı Deniz Zeyrek'ten itiraf: CHP sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yemesiyle muhalefet yangın yerine döndü.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Değişim" çıkışı ile Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken Kemal Kılıçdaroğlu "İstanbul'a odaklan" diyerek kapıları kapatmaya çalışıyor.
İki isim karşılıklı söylemlerde bulunurken İmamoğlu yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu 'istifaya' çağırıyor. CHP yönetimi ise sosyal medyadaki trolleri ile karşılık veriyor.
DENİZ ZEYREK'TEN İTİRAF
CHP'deki trol ağına ilişkin Ekrem İmamoğlu'na yakın Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'ten olay bir itiraf geldi.
"CHP SOSYAL MEDYADA PARALI TROL ORDUSU BESLİYOR"
Son dönemde, muhalif liderlere muhalif olan gazetecilerin hedefte olduğunu söyleyen Zeyrek, "CHP paralı trol ordusu besliyor" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Zeyrek şunları söyledi.
"Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey."
EKREM İMAMOĞLU'NUN TROL ORDUSUNDAN BAHSETMEDİ
Zeyrek'in atladığı bir konuyu da biz açalım. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyada trol besliyor. Öyle ki bu defalarca ortaya çıktı Takvim.com.tr de defalarca gündeme getirdi.