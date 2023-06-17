Kim kime bay bay diyecek? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu görüşmesinde 'İstanbul' restleşmesi: Aday olmayacağım de

"İSTANBUL'A ODAKLAN"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan İstanbul'a odaklanmasını istedi. İmamoğlu'nun yeniden aday olup hem başkanlığı hem belediye meclisinde çoğunluğu kazanmasını ve bu yolla İBB'yi bir CHP'liye teslim ettikten sonra değişimi konuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

"ADAY OLMAYACAĞIM DE"

İmamoğlu ise değişim konusunda ısrar ederek Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısında, 'Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım' açıklaması yapmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU SAĞ KOLUYLA RESTİ ÇEKTİ: ADAY OLACAK

Öte yandan görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEĞİZ

Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.