Kim kime bay bay diyecek? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu görüşmesinde 'İstanbul' restleşmesi: Aday olmayacağım de

CHP'de koltuk için yaşanan kavga her geçen gün şiddetleniyor.
EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU BİRBİRİNE GİRDİ
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylık için savaşan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da CHP Genel Başkanlık koltuğu için birbirine girdi.
İMAMOĞLU ÇEKİYOR KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
Kılıçdaroğlu'nun seçimde 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde dengeler altüst oldu.
Öyle ki, seçmenler ve partili isimlerden değişim, istifa sesleri yükselmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaparken çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi.
Karşılıklı restleşmelerle birlikte CHP'de iç hesaplaşmalar da kaçınılmaz oldu. Sözde Baba-oğul imajı çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tavan yaptı.
BİR ARAYA GELDİLER
İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'da odaklan işine bak' derken İmamoğlu 'Mesele İstanbul'dan ibaret' değil çıkışıyla koltukta gözü olduğunu açık açık söyledi.
Yaşananların ardından iki isim Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.