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    • 17.06.2023 09:55
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    Kim kime bay bay diyecek? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu görüşmesinde 'İstanbul' restleşmesi: Aday olmayacağım de

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan koltuk kavgası her geçen gün şiddetleniyor. İkilinin geçtiğimiz gün Ahlatlıbel'de yaşanan görüşmede yaşadığı gerilimin detayları ortaya çıktı. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz." diyerek Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım şeklinde bir açıklama yapmasını istedi. Kılıçdaroğlu ise "İstanbul'a odakla diyerek değişime sonra bakarız" dedi. İşte krizin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Kim kime bay bay diyecek?

    CHP'de koltuk için yaşanan kavga her geçen gün şiddetleniyor.

    EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU BİRBİRİNE GİRDİ
    Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylık için savaşan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da CHP Genel Başkanlık koltuğu için birbirine girdi.

    İMAMOĞLU ÇEKİYOR KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
    Kılıçdaroğlu'nun seçimde 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde dengeler altüst oldu.

    Öyle ki, seçmenler ve partili isimlerden değişim, istifa sesleri yükselmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaparken çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

    Karşılıklı restleşmelerle birlikte CHP'de iç hesaplaşmalar da kaçınılmaz oldu. Sözde Baba-oğul imajı çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tavan yaptı.

    BİR ARAYA GELDİLER
    İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'da odaklan işine bak' derken İmamoğlu 'Mesele İstanbul'dan ibaret' değil çıkışıyla koltukta gözü olduğunu açık açık söyledi.

    Yaşananların ardından iki isim Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" CEVABI
        Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" oldu.

        Bugün Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Saymaz görüşmeye ilişkin sızdırma bilgilerle bir yazı yazdı.

        İddiaya göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na değişimi gerçekleştirmek zorunda olduklarını, aksi takdirde yerel seçimleri kaybedeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, değişimi en kısa sürede yapmamız lazım." dedi.

        Değişim sürecini birlikte hayata geçirmeyi teklif eden İmamoğlu, bu süreci de Kılıçdaroğlu'nun başlatmasını istedi.

        "İSTANBUL'A ODAKLAN"
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan İstanbul'a odaklanmasını istedi. İmamoğlu'nun yeniden aday olup hem başkanlığı hem belediye meclisinde çoğunluğu kazanmasını ve bu yolla İBB'yi bir CHP'liye teslim ettikten sonra değişimi konuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

        "ADAY OLMAYACAĞIM DE"
        İmamoğlu ise değişim konusunda ısrar ederek Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısında, 'Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım' açıklaması yapmasını istedi.

        KILIÇDAROĞLU SAĞ KOLUYLA RESTİ ÇEKTİ: ADAY OLACAK
        Öte yandan görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEĞİZ
        Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.

        İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU MURAT ONGUN'DAN OLAY HAREKET
        Kuşoğlu'na karşı hamle Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan geldi.

        KUŞOĞLU'UN YERDEN YERE VURULDUĞU PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ
        Ongun Twitter üzerinden Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi.

            Yaşanan durum İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü. Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

            İşte o beğenilerden bazıları;

            ELLERİNİ ARKADAN BAĞLAYARAK YÜRÜDÜ
            Görüşmeye ilişkin bir başka detay da çok konuşuldu. Basına el sallayan İmamoğlu'nun gergin yüz ifadesi dikkat çekerken iki ismin Ahlatlıbel bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

            Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bahçede gezindiği sırada İmamoğlu'nun beden dili, görüşmedeki gerilimi gözler önüne serdi.

            Sohbet sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan'ın yanında ellerini beline götürerek yürümesi dikkat çekti.

            BEDEN DİLİNDE ELLERİN ARKADA BAĞLI OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?
            Beden diline göre ellerin arkada bağlı olmasının dikkat çeken bir anlamı var.

            Ellerini arkada bağlayan kişi "Benim gücüm var, kendimden eminim ve arkam sağlam anlamına gelir. Bu kişiler otoritelerinin güçlü olduğuna dair mesaj vermeye çalışırlar. Genelde erkeklerde olan bu davranış şekli her yerde erkeğin gücünü ve otoritesini koyma ve koruma çabasını içine alır. Bu tarz bir hareket kadınlarda görülmez; görülse dahi erkek gibi kadın imajı olan kadınlar bunu yapabilir" demek istiyordur.

            Öte yandan beden dili uzmanları İmamoğlu'nun yaptığı gibi elleri arkaya bağlamanın çirkin bir hareket olduğunu ifade edip "Hoş karşılanmadığını" da belirtiyor.

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            Vermem seni ellere
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