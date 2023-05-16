Seçim gecesi muhalefet seçmenini aldatan kronik tetikçi Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Daha fazla dert olmamam gerek

YARDIM PROGRAMI ÜZERİNDE İFTİRA

8 Şubat 2023'te benzer bir manipülasyona imza atan Fatih Altaylı, ''Bu akşam yerli yabancı sporcular, iş adamları bilimadamları ile depremzedeler için bir yardım yayını yapacaktık. Amacımız birkaç bin tane Konteyner evler almaktı. Son dakikada RTÜK'ten bir talimat geldi ''Yapmayın'' dediler." diyerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu hedef almıştı.

YARDIM KAMPANYASINI KARALADI: "DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN"

Deprem bölgesinde yapılan yardımları diline dolayan Altaylı, "Yani tam bir dostlar alışverişte görsün durumu. Bir cepten diğer cebe. Ve tabii yasallığı tartışmalı." diyerek başta manipülasyon yaptığı yardım kampanyasını karalamaya girişmişti.



REZİL PAYLAŞIM! DİYANET'İ HEDEF ALDI

Depremin ilk anından itibaren provokasyon içerikli yazılar ve paylaşımlar yapan Altaylı Twitter üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan hakaret dolu bir paylaşım yaptı. 28 Şubat döneminin kalemşörlerinden olan Altaylı, "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadelerini kullandı.

DİYANET HAREKET GEÇTİ

Altaylı'nın bu skandal paylaşımı toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.