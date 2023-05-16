Seçim gecesi muhalefet seçmenini aldatan kronik tetikçi Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Daha fazla dert olmamam gerek

Türkiye için kritik bir önem arz eden 14 Mayıs seçimlerinin oy sayım işlemleri sürdüğü sırada, akşamı saat 22:58'te, "Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan %50'yi aşıp aşamayacağı." diyerek muhalefet seçmenini aldatan gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten istifa etti.
"DAHA FAZLA DERT OLMAMAM GEREK"
Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Altaylı, "Türkiye yeni bir dönemece girerken, dost dediğim birine (Turgay Ciner) daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm, onun yükü olmamalı." ifadelerini kullandı.
EL BİRLİĞİYLE SEÇİM MANİPÜLASYONU
Seçim gecesi CHP adına açıklama yapan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 ilde önde olduğunu söylese de, sandıklardan Erdoğan'ın 2 milyon 600 bin oy farkla önde çıktığı görüldü.
Gazeteci Fatih Altaylı da seçim gecesi CHP seçmenini aldatan gazetecilerden birisi oldu. Altaylı, seçim sonuçları büyük oranda belli olmasına rağmen "Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan %50'yi aşıp aşamayacağı." şeklinde paylaşımda bulundu. Altaylı'nın 9 milyon görüntüleme alan bu paylaşımının o saatte doğru olmadığı Anadolu Ajansı verileriyle ortadaydı.