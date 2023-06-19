Son dakika: KKTC'de ikili görüşme! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Geçmişteki birikimle geleceğe yürüyeceğiz

"EKONOMİK YAPIYI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Ersin Tatar'ın açıklamaları ise şu şekilde;

Tecrübeleriniz KKTC'nin gelişmesi için fevkalade önemli. Mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşüm bütün dünyaya örnek oldu. Pandemi, deprem yaşadık. bu acıyı birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. KKTC'nin zeminin güçlendirmek için çalışmalarımıza aynı anlayışla devam ediyoruz.

Yıllardır federasyon konuşuldu, bu konularda Kıbrıs Türk halkı iyi niyet ortaya koydu. Bu yeni siyaseti sürdürürken Kıbrıs'ta ekonomik olarak da bir takım beklentilerin yerine getirilmesi lazım.