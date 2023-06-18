İYİ Parti'den "Ortak Politikalar Metni seçim kazandıramazdı, rehavete kapıldık" itirafı! "5 ayımız heba oldu" deyip CHP'ye veryansın etti





CHP'YE VERYANSIN: "BİZ ELEŞTİRİNCE BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI"

Seçime gidilen süreçte en büyük hatalarının "Seçim nasıl olsa kazanılır, önemli olan seçimden sonra ne yapılmalı" algısı olduğunu dile getiren Özlale, "Ama bu İYİ Parti'nin ve benim eleştirmediğim bir şey değildi... O yüzden de başımıza gelmedik kalmadı" sözleriyle CHP'ye veryansın etti.



Özlale'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"BİZ HALKA KENDİMİZİ ANLATAMADIK, SAYIN ERDOĞAN ANLATTI"

Sayın Erdoğan'ın mitingleri ve bizim mitinglerimiz arasındaki fark şuydu; Sayın Erdoğan çok basit mesajlar veriyordu. Halk oraya toplandığı zaman o mesajı anlıyordu.



"REHAVETE KAPILDIK" İTİRAFI

Bizler işi çok teknik bir boyuttan halkın anlayacağı dile indirgemek için enerji sarf edemedik. Ondan sonra da kendi içimizde tartışmalar oldu. "Bakan nasıl olmalı, ne zaman göreve başlanmalı, şu mu olmalı, bu mu olmalı..." Oysa biz daha seçim kazanmamıştık.



Biz seçimi kazanmış gibi hareket ettiğimizde, daha önce seçim kazanmakta maharetini defalarca göstermiş birisi de (Erdoğan) bu fırsatı çok iyi değerlendirdi.