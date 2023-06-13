"Son kez" demişti Kemal Kılıçdaroğlu yine kürsüde! Kuyusunu kazmaya çalışan gazetecilere fena salladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimetinin ardından koltuğunu korumak için Merkez Yürtüme Kurulu'nu değiştirdi. Ancak başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Özgür Özel, Gürsel Tekin gibi isimler kurultayda genel başkanlık için Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seçimin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, salondan bir kişinin "Neden kaybettiniz?" diye bağırmasıyla büyük şok yaşadı. Konuşmasını bu itirazı duymamışçasına sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren gazetecileri hedef aldı.

"Kalemini satmayan, haklı eleştiri yapan gazetecilere saygım var ama kalemini satan, onurlu davranmayan, kendini savcı ve yargıç ilan edip karar verenlerin gazeteciliğini sorgularım." diyen Kılıçdaroğlu, uzun süredir kendisini hedef alan Yılmaz Özdil, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz gibi isimlere sert sözlerle yüklendi.

"SON KEZ KONUŞUYORUM"

Kılıçdaroğlu şantaj ve kirli pazarlık neticesinde partisi ve ortaklarına kendisi cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmesinin ardından 7 Mart 2023'te gerçekleşen partisinin grup toplantısında, "Bu kürsüde son kez konuşuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için parti içi mücadeleye girişti.