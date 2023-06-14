Fethi Sekin'in ailesi Başkan Erdoğan ve güvenlik güçlerine minnettar: "Ağabeyimin kanı yerde kalmadı, yüreğimize su serptiler"

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin, 6 yıl önce Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Şehit ağabeyimin kanının yerde kalmaması adına çok sevindik, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, onlar bugün bizim yüreğimize su serptiler." dedi.

Şehit ağabeyinin Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrini ziyaret eden Fikriye Sekin, şehit ağabeyinin intikamının alınmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere operasyonda emeği geçen tüm devlet yetkililerine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.