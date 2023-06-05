CHP'li Özgür Özel’den akılalmaz savunma: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenleri AK Partili ilan etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı 14 ve 28 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan CHP'de partililer ve fondaşlar Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken Özgür Özel'den akılalmaz bir savunma geldi.





CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKILALMAZ SAVUNMA | VİDEO İZLE

KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA DAVET EDENLERİ AK PARTİLİ İLAN ETTİ

Tam 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden partililerin AK Partili olduğunu iddia eden Özel, "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" dedi.