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    • 05.06.2023 14:45
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    CHP'li Özgür Özel’den akılalmaz savunma: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenleri AK Partili ilan etti

    14 ve 28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından karışan CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken Özgür Özel'den akıllara durgunluk verecek bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri AK Partili ilan eden Özel'in daha önce verdiği bir röportajda, "Kaybedersek devam etme işi zor hakikaten olacak bir şey değil. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başarmadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım." dediği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Özgür Özel’den akılalmaz savunma

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı 14 ve 28 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan CHP'de partililer ve fondaşlar Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken Özgür Özel'den akılalmaz bir savunma geldi.



    CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKILALMAZ SAVUNMA | VİDEO İZLE

    KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA DAVET EDENLERİ AK PARTİLİ İLAN ETTİ
    Tam 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden partililerin AK Partili olduğunu iddia eden Özel, "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" dedi.

    Seçimde CHP'yi destekleyen fondaş gazeteciler bile yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesmişti.


    SEÇİMDEN ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
    Özel'in bu sözleri sonrası sosyal medyada paylaşılan bir röportajı yeniden gündeme geldi.

        Amerikan sermayeli FOX TV yayınında Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edenlere AK Partili diyen Özel'in seçimden önce verdiği röportajda kaybetmeleri durumunda göreve devam etmelerinin zor olduğunu dile getirdiği ortaya çıktı.



        BAŞARMADIYSAK BENİM EN BAŞTA KENDİMİ SORGULUYOR OLMAM LAZIM
        O röportajda Özel'in, "Cumhuriyet'in 100. yılını Tayyip Erdoğan'a bıraktıktan sonra yapamıyorsunuz demektir. Kaybedersek devam etme işi zor hakikaten olacak bir şey değil. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başarmadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım." ifadelerini kullandığı görüldü.

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        CHP’li Özgür Özel’den akılalmaz savunma
        Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel’den akılalmaz savunma: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenleri AK Partili ilan etti
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