Yeni Kabine açıklandı... Hangi bakanlığa hangi isim atandı? Sürpriz isimler! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı | Karar Resmi Gazete'de

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE'Yİ AÇIKLADI

Başkan Erdoğan Çanka'ya köşkünde gerçekleştirilen törenle yeni kabineyi açıkladı.

Törende konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi;

"Demokrasimizin gücüne güç katan bir Seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs seçiminde sandığa demokratik tercihini yansıtan 54 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören, 27 milyon 835 bin vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Törenimize katılarak, bizleri onurlandıran devlet başkanlarına ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Türk cumhuriyetindeki kardeşlerimizle dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz.

Hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla milletimizden 2 kez güvenoyu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların bize çok büyük sorumluluk yüklediğini de biliyoruz. Göreve başlama töreninde ifade ettiğim ilkeler temelinde engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız eski kabine üyelerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum."









KARAR RESMİ GAZETE'DE

Yeni kabineye ilişkin atama kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Söz konusu kararda, "Ekli listede adları yazılı şahıslar karşılarında gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımlığı ve Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır" ifadeleri yer aldı.