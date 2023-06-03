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    Yeni Kabine açıklandı... Hangi bakanlığa hangi isim atandı? Sürpriz isimler! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı | Karar Resmi Gazete'de

    Son dakika haberleri... Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihini bir kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabineye ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, hangi bakanlığa hangi isim atandı? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Yeni Kabine açıklandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı. Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek Türkiye Yüzyılı'nın şafağında tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

    Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak etti.

    MAZBATAYI BAHÇELİ VERDİ
    Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ GÖREVE BAŞLADI
    Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Daha sonra Külliye'de düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan Kabine'yi bu akşam açıklayacağını bildirdi.

        KABİNE İLE İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ
        Erdoğan, "Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. İnşallah bu akşam yeni Kabinemizi açıklayacağım ve yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk Kabine toplantımızı yapacağız." dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE'Yİ AÇIKLADI
        Başkan Erdoğan Çanka'ya köşkünde gerçekleştirilen törenle yeni kabineyi açıkladı.

        Törende konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi;

        "Demokrasimizin gücüne güç katan bir Seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs seçiminde sandığa demokratik tercihini yansıtan 54 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören, 27 milyon 835 bin vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Törenimize katılarak, bizleri onurlandıran devlet başkanlarına ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Türk cumhuriyetindeki kardeşlerimizle dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz.

        Hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla milletimizden 2 kez güvenoyu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların bize çok büyük sorumluluk yüklediğini de biliyoruz. Göreve başlama töreninde ifade ettiğim ilkeler temelinde engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız eski kabine üyelerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum."




        KARAR RESMİ GAZETE'DE
        Yeni kabineye ilişkin atama kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Söz konusu kararda, "Ekli listede adları yazılı şahıslar karşılarında gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımlığı ve Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

        İşte yeni Kabine üyeleri;

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

                Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

                Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Aşkın Bak

                Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
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                        Haberler Güncel Yeni Kabine açıklandı... Hangi bakanlığa hangi isim atandı? Sürpriz isimler! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı | Karar Resmi Gazete'de
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