Hakan Fidan kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün mazbatasını aldı ve göreve başladı. Öte yandan yeni dönemde yer alacak bakanlar tek tek açıklandı. Yeni dönemde görev yapacak bakanların hayatları ve yaptıkları görevler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Hakan Fidan kimdir? İşt detaylar...
HAKAN FİDAN KİMDİR?
Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu
25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı. Hakan Fidan, evli ve 3 çocuk sahibidir. Hakan Fidan, şu anda Dışişleri Bakanı'dır.