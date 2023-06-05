Hakan Fidan kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir?

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu