Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla misafirlere hatıra parası hediye edildi!

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan zaferle ayrılan Başkan Erdoğan, yeniden göreve seçildi.
Erdoğan, geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını almasının ardından yemin etti.
HATIRA PARASI BASTIRILDI
Başkan Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende, Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla misafirlere, darphane tarafından özel olarak 1 liralardan hatıra parası bastırıldı.