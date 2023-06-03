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    Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla misafirlere hatıra parası hediye edildi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Geçici TBMM Başkanı olan Devlet Bahçeli'den, mazbatasını teslim alan Erdoğan ardından yemin etti. Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla davetlilere “özel tasarım” 1 TL'lik madeni para hediye edildi.

    takvim.com.tr
    Göreve Başlama Töreni’nde misafirlere özel hediye!

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan zaferle ayrılan Başkan Erdoğan, yeniden göreve seçildi.

    Erdoğan, geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını almasının ardından yemin etti.

    HATIRA PARASI BASTIRILDI
    Başkan Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende, Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla misafirlere, darphane tarafından özel olarak 1 liralardan hatıra parası bastırıldı.
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        Başkan Erdoğan yemin etti
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla misafirlere hatıra parası hediye edildi!
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