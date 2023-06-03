Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla misafirlere hatıra parası hediye edildi!

HATIRA PARASI BASTIRILDI

Başkan Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende, Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla misafirlere, darphane tarafından özel olarak 1 liralardan hatıra parası bastırıldı.