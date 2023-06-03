İkiyüzlü siyaset! "Kaybedince devam etmek olmaz" diyen Özgür Özel koltuğu görünce tükürdüğünü yaladı: "CHP Grup Başkanı seçildim"





KAOSUN GÖLGESİNDE CHP'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU: ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANI

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Grup Başkanlığı'na seçildiğini duyurdu.

Özel, parti olarak yapmış oldukları toplantıda hem grup başkanvekillerini hem de Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak milletvekillerini belirlediklerini aktararak, "Buna göre; Grup Başkanlığı seçiminde ben seçildim. Bundan sonra grup başkanlığı görevini ben yürüteceğim. Malum, Genel Başkanımızın milletvekili olmaması nedeniyle bir grup başkanı belirlememiz gerekiyordu. Grup Başkanvekillerimiz; Afyonkarahisar Milletvekilimiz Burcu Köksal, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın seçildi. Meclis Başkanvekilliği'ne, Denizli Milletvekilimiz ve an itibarıyla Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca. Meclis İdari Amirliği'ne Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin seçildi. Katip üyeliklere; Giresun Milletvekilimiz Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekilimiz Aysu Kaya ve Trabzon Milletvekilimiz Sibel Suiçmez seçildi" dedi.

Bugün yapılan toplantı sonrasında 9 adaylıktan 5'ine kadın adayların seçildiğini hatırlatan Özel, "Pazartesi gününden itibaren hem grup başkanvekillerimiz hem seçilen diğer arkadaşlarımız görevleri ile ilgili devir teslimleri yapmaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak; etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz" diye konuştu.