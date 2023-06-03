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    • 03.06.2023 20:01
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    • 03.06.2023 20:22
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    İkiyüzlü siyaset! "Kaybedince devam etmek olmaz" diyen Özgür Özel koltuğu görünce tükürdüğünü yaladı: "CHP Grup Başkanı seçildim"

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Tüm MYK'nın istifasını alıp "Koltuğu bırakmayacağım" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatoryasının etkileri sürerken CHP'nin A Takımı belli oldu. Daha önce "Kaybedince devam etme işi zor hakikaten, olacak bir şey değil yani. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım" diyen Özgür Özel, bugün CHP Grup Başkanı olduğunu duyurdu. Tam da bu noktada CHP'nin ikiyüzlü ve riyakar siyaseti bir kez daha tescillenmiş oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den ikiyüzlü siyaset! Koltuğu gördü dediğini yuttu

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.



    Bu gelişme sonrası CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa CHP liderinin istifa etmesi gerektiğini ima etti.


    EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI
    Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" değişim çağrısı yaptı.

    Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığı aday olabilirim" mesajı verdi.

    BAY BAY KEMAL DİKTATORYASI
    Bu tartışalar devam ederken CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı. CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

    MYK'daki istifaların etkisi sürerken CHP Grup Genel Kurulu, 28'inci Dönem'de görev yapacak grup başkanı ve grup başkan vekillerinin seçimi için TBMM'de toplandı.



        KAOSUN GÖLGESİNDE CHP'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU: ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANI
        Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Grup Başkanlığı'na seçildiğini duyurdu.

        Özel, parti olarak yapmış oldukları toplantıda hem grup başkanvekillerini hem de Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak milletvekillerini belirlediklerini aktararak, "Buna göre; Grup Başkanlığı seçiminde ben seçildim. Bundan sonra grup başkanlığı görevini ben yürüteceğim. Malum, Genel Başkanımızın milletvekili olmaması nedeniyle bir grup başkanı belirlememiz gerekiyordu. Grup Başkanvekillerimiz; Afyonkarahisar Milletvekilimiz Burcu Köksal, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın seçildi. Meclis Başkanvekilliği'ne, Denizli Milletvekilimiz ve an itibarıyla Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca. Meclis İdari Amirliği'ne Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin seçildi. Katip üyeliklere; Giresun Milletvekilimiz Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekilimiz Aysu Kaya ve Trabzon Milletvekilimiz Sibel Suiçmez seçildi" dedi.

        Bugün yapılan toplantı sonrasında 9 adaylıktan 5'ine kadın adayların seçildiğini hatırlatan Özel, "Pazartesi gününden itibaren hem grup başkanvekillerimiz hem seçilen diğer arkadaşlarımız görevleri ile ilgili devir teslimleri yapmaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak; etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz" diye konuştu.



        ÖZEL DÜN NE DEDİ, BUGÜN NE YAPTI?
        Tam da bu noktada CHP'nin ikiyüzlü ve riyakar siyaseti bir kez daha tescillenmiş oldu.



        Bugün Grup Başkanı seçildiğini duyuran Özgür Özel, seçimden önce katıldığı bir yayında "Kaybedince devam etme işi zor hakikaten, olacak bir şey değil yani. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım" ifadelerini kullanmıştı.


        "BEDAVA TRAKTÖR" YALANI... DAHA ÖNCE DE SEÇMENİ KANDIRMIŞTI
        Öte yandan koltuğu görünce dediğini yutan Özgür Özel daha önce de "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi sonrası çamura yatmıştı. Özel, "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." sözünün çarpıcı olsun diye yazdıklarını söyleyip, seçmeni kandırdıklarını itiraf etmişti.
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        CHP’den ikiyüzlü siyaset! Koltuğu gördü dediğini yuttu
        Haberler Güncel İkiyüzlü siyaset! "Kaybedince devam etmek olmaz" diyen Özgür Özel koltuğu görünce tükürdüğünü yaladı: "CHP Grup Başkanı seçildim"
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