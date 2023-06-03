İkiyüzlü siyaset! "Kaybedince devam etmek olmaz" diyen Özgür Özel koltuğu görünce tükürdüğünü yaladı: "CHP Grup Başkanı seçildim"

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.
Bu gelişme sonrası CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa CHP liderinin istifa etmesi gerektiğini ima etti.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" değişim çağrısı yaptı.
Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığı aday olabilirim" mesajı verdi.
BAY BAY KEMAL DİKTATORYASI
Bu tartışalar devam ederken CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı. CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
MYK'daki istifaların etkisi sürerken CHP Grup Genel Kurulu, 28'inci Dönem'de görev yapacak grup başkanı ve grup başkan vekillerinin seçimi için TBMM'de toplandı.