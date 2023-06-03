Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin ederek göreve başladı.

Erdoğan yemininin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Sonrasında makam aracına eşlik eden atlı birlikler ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Göreve Başlama Töreni için davetlilerin sergi salonundaki yerini almasının ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hazırlanan platform üzerinden salona giriş yaparak konukları selamladı.

Başkan Erdoğan, törene katılan konuk devlet başkanları, başbakanlar ve diğer katılımcılar ile tek tek tokalaştı.

TÖRENE KİMLER KATILDI

Erdoğan, konuşmasını yaparken eşi Emine Erdoğan da kürsüde kendisine eşlik etti. Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun arkasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, eski futbolcu Mesut Özil, madenciler, uluslararası derece yapmış sporcular, Türkiye'nin farklı bölgelerinden üniversite ve lise öğrencileri, şehit yakınları, gaziler, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri yer aldı.

Törene katılanlara günün anısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne özel basılan üzerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kabartması, Başkan Erdoğan'ın ismi ve imzasının yer aldığı hatıra para takdim edildi.