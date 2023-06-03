Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Meclis dışı kalan Kemal Kılıçdaroğlu sadece locada yer buldu! TAKVİM o anların dedikodusunu ortaya çıkardı

    Kılıçdaroğlu, seçimden önce nice hayaller kurdu, vaatlerde bulundu. Ama ne Cumhurbaşkanı oldu, ne Çankaya'da oturdu, ne de avenelerine bakanlık sundu! Meclis dışı kaldıkları için hepsi sadece locada yer buldu! Yüzleri düşük, gözaltları mosmordu! Ve İşte o anların dedikodusu...

    Takvim
    Loca efendi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama dönemi başladı. Meclis'in en yaşlısı ünvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.



    Cumhurbaşkanlığını kaybeden ve vekil de olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise TBMM'deki yemin törenini diğer vekil olamayan partililerle birlikte izledi.



    CHP listelerinden 15 vekili TBMM'ye giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında töreni takip etti.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Loca efendi
        Haberler Güncel Meclis dışı kalan Kemal Kılıçdaroğlu sadece locada yer buldu! TAKVİM o anların dedikodusunu ortaya çıkardı
            loading
            SON DAKİKA