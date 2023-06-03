Meclis dışı kalan Kemal Kılıçdaroğlu sadece locada yer buldu! TAKVİM o anların dedikodusunu ortaya çıkardı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama dönemi başladı. Meclis'in en yaşlısı ünvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanlığını kaybeden ve vekil de olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise TBMM'deki yemin törenini diğer vekil olamayan partililerle birlikte izledi.
CHP listelerinden 15 vekili TBMM'ye giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında töreni takip etti.