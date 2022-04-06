CHP'li Özgür Özel'den 'CHP'nin bedava traktör' vaadine ilişkin savunma: Çarpıcı olsun diye yazdık

Özel şunları söyledi:

"Bizim kampanya ekibi şöyle söyledi. 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Paylaştık, o video artık yok. Orada şöyle bir şey söyleniyor. CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur diye söyledik. Çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık"

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN BOŞ VAATLERİNE TEPKİ: HADİ YAP

Öte yandan son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da çitçilere yönelik boş vaatlerde bulunmaya başladı. Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun dayanaksız vaatlerine tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"Aydın aynı zamanda tarım kenti mi? Çiftçilerimiz burada mı? Aramaya gerek yok Bay Kemal, 2023-2024'ü de beklemeye de gerek yok. Hadi bakalım sen şimdi Aydın'da belediye başkanına ver talimatı. Eğer yapabiliyorlarsa hodri meydan. Aydın'da elektrik çiftçimize ücretsiz olarak verilsin. Öyle mi? Hadi görelim. Az önce ben Sayın Belediye Başkanı'na bir nükte yaptım. Dedim ki 'Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı?' O da bana nükte ile cevap verdi tabii. Çünkü olacak iş değil.