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    • 02.06.2023 23:16
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    Fondaş Nevşin Mengü'den 'CHP kendi seçmenini kandırdı' itirafı: CHP kendi içinde Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş

    28 Mayıs'ta tecelli eden milli irade yeniden Başkan Erdoğan dedi. 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 12. kez sandığa gömüldü. Tüm bu yaşananlarının ardından Kılıçdaroğlu'nun 'mücadeleye devam' mesajı CHP tabanından büyük rahatsızlığa neden olurken, fondaş Nevşin Mengü dikkat çeken açıklamada bulundu. CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını adeta itiraf eden Mengü, "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP kendi seçmenini kandırdı

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdü.



    Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu. Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP tabanında büyük tepkilere neden oldu.



    CHP KENDİ SEÇMENİNİ KANDIRDI
    Tüm yaşanalarının ardından CHP trafından fonlanan Nevşin Mengü itiraf gibi bir açıklamada bulundu. CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını adeta itiraf eden Mengü, "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz?" ifadelerini kullandı.

    FONDAŞ NEVŞİN MENGÜ İTİRAF ETTİ I VİDEO İZLE



        BİZE ÖLÜM-KALIM SEÇİMİ DEDİNİZ
        CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini de eleştiren fondaş Nevşin Mengü, "İnsan şuna kızıyor gerçekten de. Ne dedi muhalefet bu bir Türkiye için son seçim, ölüm-kalım seçimi, bu seçimi kaybedersek şerait gelir, kızlar sokağa çıkmaz demediler mi? Kadınlar sokaklarda yürüyemez her şey bitecek, Anayasa kalmaz şimdi de diyorlar ki mesela olsun ya biz kazanamadık önemli değil. Ama bize öyle demediniz ki bize ölüm-kalım seçimi dediniz kardeşim" dedi.

        "OYLAR ÇALINMADI YENİLDİK"
        Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını perdelemeye çalışan muhalifler 'oylarımız çalındı' yalanına da başvurmuştu. CHP'li Aytuğ Atıcı, HALK TV'de katıldığı bir programda oyların çalındığına yönelik iddialara tepki göstererek "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" itirafında bulunmuştu.



        "OYLAR ÇALINMADI, YENİLDİĞİMİZİ KABUL EDELİM"

        Atıcı, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

        14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.

        Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Fondaş Nevşin Mengü'den 'CHP kendi seçmenini kandırdı' itirafı: CHP kendi içinde Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş
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