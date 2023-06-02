Fondaş Nevşin Mengü'den 'CHP kendi seçmenini kandırdı' itirafı: CHP kendi içinde Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdü.
Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu. Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP tabanında büyük tepkilere neden oldu.
CHP KENDİ SEÇMENİNİ KANDIRDI
Tüm yaşanalarının ardından CHP trafından fonlanan Nevşin Mengü itiraf gibi bir açıklamada bulundu. CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını adeta itiraf eden Mengü, "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz?" ifadelerini kullandı.
FONDAŞ NEVŞİN MENGÜ İTİRAF ETTİ I VİDEO İZLE