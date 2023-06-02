Fondaş Nevşin Mengü'den 'CHP kendi seçmenini kandırdı' itirafı: CHP kendi içinde Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş





BİZE ÖLÜM-KALIM SEÇİMİ DEDİNİZ

CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini de eleştiren fondaş Nevşin Mengü, "İnsan şuna kızıyor gerçekten de. Ne dedi muhalefet bu bir Türkiye için son seçim, ölüm-kalım seçimi, bu seçimi kaybedersek şerait gelir, kızlar sokağa çıkmaz demediler mi? Kadınlar sokaklarda yürüyemez her şey bitecek, Anayasa kalmaz şimdi de diyorlar ki mesela olsun ya biz kazanamadık önemli değil. Ama bize öyle demediniz ki bize ölüm-kalım seçimi dediniz kardeşim" dedi.

"OYLAR ÇALINMADI YENİLDİK"

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını perdelemeye çalışan muhalifler 'oylarımız çalındı' yalanına da başvurmuştu. CHP'li Aytuğ Atıcı, HALK TV'de katıldığı bir programda oyların çalındığına yönelik iddialara tepki göstererek "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" itirafında bulunmuştu.