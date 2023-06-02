CHP, entrika, kaos... Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu kurultay hazırlığında: 'Değişim' diyen İmamoğlu'na 'Sen önce İBB Meclisi'ni al' resti





BAYKAL'A RAKİP OLAN SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA GÖZ DİKEN İMAMOĞLU'NA TAVSİYELER

Öte yandan bir dönem Deniz Baykal'a kurultayda rakip olan CHP'li Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu'na verdiği 'sakin ol' tavsiyesi de dikkatlerden kaçmadı.





İmamoğlu'nun kulisleri hareketlendiren seçimlerden sonraki "değişim" çıkışını değerlendiren Sarıgül şu ifadeleri kullandı;



O arkadaşlara tavsiyem şudur; ben geçmişte zamansız davrandım, heyecanlı davrandım. Sarıgül'ün yaptığı hataları yapmaması lazım. O gün mesela Baykal'ın karşısına çıkmasam da bir kurultay sonra çıksaydım. Yüzde 40'la kaybettim. Tecrübesizlikle kaybettik. O arkadaşların sakin olması lazım.



"SEÇİMDE ÇALIŞTI AMA ARTIK İSTANBUL'DA ÇALIŞMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde en gayretli çalışanların başında geldi, muazzam çalıştı. Ama artık İstanbul'da içe dönük çalışma yapması lazım. Çok dolaşması, planlaması lazım. Bir belediye başkanı birinci dönem vaatleriyle seçilir, ikinci dönem seçiliyorsan yaptığın işlerden dolayı seçiliyorsundur, benim gibi üçüncü dönem seçiliyorsan da o artık senin için baştacı, muazzam bir şey. Bunu rahmetli Kadir Topbaş başardı, başarılı başkandı. Ben Şişli'de birincide yüzde 34, ikincide yüzde 54, üçüncüde yüzde 68 oy aldım, bu muazzam bir şey. İstanbul Belediyesi'ni nasıl kazanırız onun hesabını yapmak lazım."