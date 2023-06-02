CHP, entrika, kaos... Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu kurultay hazırlığında: 'Değişim' diyen İmamoğlu'na 'Sen önce İBB Meclisi'ni al' resti

28 Mayıs'taki hezimet sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.
Bu gelişme sonrası CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa CHP liderinin istifa etmesi gerektiğini ima etti.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise manidar bir çıkışta bulundu.
İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" değişim çağrısı yaptı.
CHP GENEL MERKEZİ'NDEN İMAMOĞLU'NA 'DEĞİŞİM' YANIT: "KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN HAREKET EDEMEZSİN" MESAJI
İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'değişim' vurgulu bu çıkışına CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan "Partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" ifadelerini kullandı.
Böylelikle Tezcan, Ekrem İmamoğlu'na "Kılıçdaroğlu'na rağmen adım bile atamazsın" mesajı verdi.
BAY BAY KEMAL DİKTATORYASI
Bu tartışalar devam ederken CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı.
CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.