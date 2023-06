CHP, entrika, kaos... Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu kurultay hazırlığında: 'Değişim' diyen İmamoğlu'na 'Sen önce İBB Meclisi'ni al' resti

EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞI

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise manidar bir çıkışta bulundu.



İmamoğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçip "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" değişim çağrısı yaptı.



CHP GENEL MERKEZİ'NDEN İMAMOĞLU'NA 'DEĞİŞİM' YANIT: "KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN HAREKET EDEMEZSİN" MESAJI

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'değişim' vurgulu bu çıkışına CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan "Partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" ifadelerini kullandı.



Böylelikle Tezcan, Ekrem İmamoğlu'na "Kılıçdaroğlu'na rağmen adım bile atamazsın" mesajı verdi.