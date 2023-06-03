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    • 03.06.2023 15:49
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    CHP-HDP sıralarında yine hazımsızlık! Başkan Erdoğan mazbata alırken yine ayağa kalkmadılar

    Muhalefetin hazımsızlık içeren tavrı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de mazbatasını alarak yemin etti. O sırada Meclis'te büyük coşku yaşanırken CHP ve HDP sıraları yine hazımsızlık sergiledi. Başkan Erdoğan mazbatasını aldığı sırada CHP-HDP sıraları ayağa kalkmayarak alkışlamadı. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    CHP-HDP sıralarında yine hazımsızlık!

    Türkiye Yüzyılı için kritik bir dönemeç olan 28 Mayıs'ta millet iradesini sandığa yansıttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52'nin üzerinden oy alarak 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu %5 ve 2.5 milyona yakın oy farkı attı.

    BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ
    Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak etti.

    MAZBATAYI BAHÇELİ VERDİ
    Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ
    Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başladı.

    CHP-HDP'DEN HAZIMSIZLIK
    O sırada Meclis'te büyük coşku yaşanırken CHP ve HDP sıraları yine hazımsızlık sergiledi.

        Başkan Erdoğan mazbatasını aldığı sırada CHP-HDP sıraları ayağa kalkmayarak alkışlamadı.

        DÜN DE AYNI SAYGISIZLIK!
        Dün de Erdoğan milletvekillerinin yemin törenini takip etmek için TBMM'ye giriş yaptığı sırada muhalefet vekilleri tarafından ayakta karşılanmadı ve alkışlanmamıştı.
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        Haberler Güncel CHP-HDP sıralarında yine hazımsızlık! Başkan Erdoğan mazbata alırken yine ayağa kalkmadılar
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