CHP-HDP sıralarında yine hazımsızlık! Başkan Erdoğan mazbata alırken yine ayağa kalkmadılar

Türkiye Yüzyılı için kritik bir dönemeç olan 28 Mayıs'ta millet iradesini sandığa yansıttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52'nin üzerinden oy alarak 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu %5 ve 2.5 milyona yakın oy farkı attı.
BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ
Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak etti.
MAZBATAYI BAHÇELİ VERDİ
Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ
Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başladı.
CHP-HDP'DEN HAZIMSIZLIK
O sırada Meclis'te büyük coşku yaşanırken CHP ve HDP sıraları yine hazımsızlık sergiledi.