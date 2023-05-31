Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sistem tartışmalarına yanıt: Milletimiz güvenoyu verdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayıştayımız devlet organları içinde müstesna bir konuma sahiptir. Sayıştay'ın bu konumunu çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Her kuruluşu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Yüksek denetim organı ve hesap mahkemesi hüviyetine kavuşturduk.

Gelir ve giderlerin kontrol altına alınmasında Sayıştay'ın yeri doldurulamaz. Sizler TBMM adına yürüttüğünüz faaliyetlerle 85 milyonun hakkını koruyorsunuz. Genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle milletimizin tüm fertlerinin ödediği vergilerin denetimini sizler gerçekleştiriyorsunuz. Beytülmalin kullanılmasında önemli sorumluluk üstleniyorsunuz. Bu kuyumcu titizliğiyle icra edilmesi gereken bir vazifedir, milli bir görevdir.

29 Ekim'de cumhuriyetin 100. yıl dönümüne kavuşacağız. Tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak büyük coşku ile kutlayacağız. Cumhuriyetin ilk 100 yılını geride bırakırken yeni ufuklara da yelken açıyoruz. Türkiye Yüzyılı milletimizin asırlık emellerini gerçekleştirip daha büyük hedeflere yürüme azmidir. Bu vizyonu adım adım gerçeğe dönüştüreceği Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun ilk adımını attı. 28 Mayıs'ta Türkiye yüzyılını sahiplendiğini ortaya koydu. Türk demokrasissi bu seçimin en büyük kazananı oldu. Geleceğine sahip çıkan milletime teşekkür ediyorum. Her bir kardeşimin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Mesuliyet duygusu ile hareket ediyoruz. 21 yıldır milletin emanetine nasıl sadakat ile sahip çıktıysak bundan sonra da gölge düşürmeyeceğiz. Müreffeh bir ülke bırakmadan huzura erişmeyeceğiz.

Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1950'den beri erkler arası rekabetin yaşanmasıdır. Tarihmize baktığımızda bunun çok sayıda örneğini görüyoruz. Menderes'ten Özal'a kadar hepsi bu acı gerçekle yüzleşti Attıkları adımlar engellendi. Kendini milli irade üstünde görenler hukukun kendilerine verdiği yetkiyi ülkenin önünü açmak için değil statükoyu korumak için kullandı. Türkiye maalesef bu süreçte altın değerinde yıllarını kaybetmiştir. 10 milyarca doları bulan faturalarla karşı karşıya kalmıştır. Türk demokrasisi aynı dönemde yarışa başladığı ülkelerden geriye düşmüştür.

Anayasanın kötüye kullanılması nedeniyle aylarca bürokrat atayamadığımız dönemler oldu. 6 şubat depremleri ile ehemmiyetini daha iyi anladığımız kentsel dönüşüm projelerimiz akim bırakıldı. 15 Temmuz'da kanlı darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Tüm bu girişimleri hukuk, demokrasi zemininde kalarak bertaraf ettik. Yasama yürütme yargı organları arasındaki fay hatlarını kapatarak eserlere imza attık.

Son 21 yılda büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Kurumların ahenkle çalışılmasını temin ettik. Son 21 yıldaki başarı hikayesinin sırrı budur. Türkiye prangalarından kurtuldukça her alanda ivme yakaladı. Eli kanlı terör örgütleri ile başarılı mücadele böyle verildi. Dünyada yaşanan krizlere rağmen ekonomimiz her yıl ortalama 5 buçuk büyümeyi böyle sağladı. Her alanda başarıdan başarıya böyle koştuk. Yeni sisteminin avantajlarını krizlerde müşade ettik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimi sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı sisteminin mişlletten güven oyu almasıdır. Bu seçimler son noktayı koymuştur. Koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır.

Buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. Sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları atacağız. Şahlanış dönemine liderlik edecek Kurumsal bir yapıyı inşa edeceğiz. Kazanımlara halel getirmeyeceğiz. Siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde uyum içinde çalışacağız.