Küresel güçlerin maşası HDPKK: ABD ve Fransa'da "iç savaş çıkarın" emri! Selahattin Demirtaş'a Kobani talimatı Kandil'den

ORGANİZE EDEN KAMURAN YÜKSEK

Eylül ayında HDP ve BDP tarafından ve ayrıca bu partilerin PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iltisaklı bazı grupların Kobani'ye giderek burada birtakım açıklamalarda bulunmalarının dikkat çekici olduğu belirtilen mütalaada, tanık beyanlarına göre buradaki olayları ve açıklamaları organize eden kişinin Kamuran Yüksek olduğu aktarıldı.