Küresel güçlerin maşası HDPKK: ABD ve Fransa'da "iç savaş çıkarın" emri! Selahattin Demirtaş'a Kobani talimatı Kandil'den

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davadaki esas hakkında mütalaada HDP'nin Kobani olaylarındaki rolü anlatıldı. Gizli Tanık ABC123 beyanında şok detaylara yer verdi.
PKK'NIN TALİMATI DEMİRTAŞ'A İLETİLDİ
108 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısının dosyaya sunduğu 5 bin 268 sayfalık esas hakkında mütalaasında HDP'nin Kobani olaylarındaki rolü, dosyada toplanan deliller ve tanık beyanları ile anlatıldı.
Söz konusu olayların bir plan dahilinde yapıldığı aktarılan mütalaada, bu planın Kandil'de görüşüldüğü, Kamuran Yüksek'e verilen görev ile HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'a iletilerek, emir ve talimatların verildiği ve son olarak da HDP MYK'sı tarafından okunmak üzere bir çağrının hazırlanarak kuryeler vasıtası ile HDP'ye iletildiği kaydedildi.
Mütalaada, söz konusu olayların PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısı içerisinde örgüt mensuplarının ortaklaşa bir araya gelerek birlikte aynı amacı taşıyarak gerçekleştirdikleri bir eylem olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.