Gözler YSK'da! Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçları için geri sayım başladı

İTİRAZ SÜRESİ SONA ERDİ

Seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 29 Mayıs 17.00'da sona erdi. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci tamamlandı.Bugün ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılan itiraz süresi sona erecek.





KESİN SONUÇLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonuçlarını aynı gün Resmi Gazete yayımlanacak.