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    • 31.05.2023 16:02
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    Gözler YSK'da! Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçları için geri sayım başladı

    Milletvekili seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçlarına çevrildi. İtiraz sürecinin dün tamamlanmasının ardından toplanacak olan YSK, kesin sonuçları en geç 1 Haziran'a kadar açıklayacak.

    takvim.com.tr
    Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçları açıklanıyor

    Türkiye, 28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı seçimleri için sandığı gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başkan Erdoğan oy çoğunluğunu alarak 13.Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Kesin sonuçlar için ise gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak.

    SONUÇLAR EN GEÇ 1 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK
    Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, en geç 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

    İTİRAZ SÜRESİ SONA ERDİ
    Seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 29 Mayıs 17.00'da sona erdi. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci tamamlandı.Bugün ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

    KESİN SONUÇLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK
    YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonuçlarını aynı gün Resmi Gazete yayımlanacak.

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    Haberler Güncel Gözler YSK'da! Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçları için geri sayım başladı
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