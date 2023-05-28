Başkan Erdoğan'ın zaferi! Siyasetten 6 sıfır atıldı! Koalisyonun genel başkanları Meclis'e giremedi

CUMHUR İTTİFAKI MECLİS'TE ÖNDE

Öte yandan 14 Mayıs'taki sonuçlarla da Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etmişti.

Milletvekili genel seçiminde AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,58 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 267 milletvekili çıkardı. CHP yüzde 25,33 oy oranı ile 169, MHP yüzde 10,07 oy oranı ile 50, İYİ Parti yüzde 9,69 oy oranı ile 44, HDP (Yeşil Sol Parti) de yüzde 8,81 oy oranı ile 61 milletvekili çıkardı.