Başkan Erdoğan'ın zaferi! Siyasetten 6 sıfır atıldı! Koalisyonun genel başkanları Meclis'e giremedi

Türkiye Yüzyılı'nın en kritik virajı olarak gösterilen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDI
Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.8'u sayılırken Erdoğan 52.16 Kılıçdaroğlu ise 47.84'de kaldı.
6+2 SEÇİMİ KAYBETTİ
Başkan Erdoğan seçimi kazanırken başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere masa koalisyonun üyeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temek Karamollaoğlu kaybetti.
6'lı masa ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdaki ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve gayri resmi ortak HDPKK da kaybedenler olarak siyaset tarihine yazıldı.
CUMHUR İTTİFAKI MECLİS'TE ÖNDE
Öte yandan 14 Mayıs'taki sonuçlarla da Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etmişti.
Milletvekili genel seçiminde AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,58 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 267 milletvekili çıkardı. CHP yüzde 25,33 oy oranı ile 169, MHP yüzde 10,07 oy oranı ile 50, İYİ Parti yüzde 9,69 oy oranı ile 44, HDP (Yeşil Sol Parti) de yüzde 8,81 oy oranı ile 61 milletvekili çıkardı.