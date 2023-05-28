Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2023 01:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2023 01:23
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın zaferi! Siyasetten 6 sıfır atıldı! Koalisyonun genel başkanları Meclis'e giremedi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy fark atarak seçimleri kazandı. Öte yandan 14 Mayıs'taki sonuçlarla Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde ederken HDPKK'nın destek verdiği 6'lı masanın liderlerinin Meclis'e girememesi de dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Siyasetten 6 sıfır atıldı

    Türkiye Yüzyılı'nın en kritik virajı olarak gösterilen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

    Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye bugün ikinci tur için sandık başına gitti.

    BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDI
    Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.8'u sayılırken Erdoğan 52.16 Kılıçdaroğlu ise 47.84'de kaldı.

    6+2 SEÇİMİ KAYBETTİ
    Başkan Erdoğan seçimi kazanırken başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere masa koalisyonun üyeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temek Karamollaoğlu kaybetti.

    6'lı masa ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdaki ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve gayri resmi ortak HDPKK da kaybedenler olarak siyaset tarihine yazıldı.

    CUMHUR İTTİFAKI MECLİS'TE ÖNDE
    Öte yandan 14 Mayıs'taki sonuçlarla da Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etmişti.

    Milletvekili genel seçiminde AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,58 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 267 milletvekili çıkardı. CHP yüzde 25,33 oy oranı ile 169, MHP yüzde 10,07 oy oranı ile 50, İYİ Parti yüzde 9,69 oy oranı ile 44, HDP (Yeşil Sol Parti) de yüzde 8,81 oy oranı ile 61 milletvekili çıkardı.

        Bu durumda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisinden oluşan "Cumhur İttifakı"nın toplam oy oranı yüzde 49,46, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'den oluşan ittifakın oy oranı ise yüzde 35,02 olarak gerçekleşti.

        Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime AK Parti listelerinden giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi.

        Cumhur İttifakı'nda yer alan ve seçimlere kendi logosuyla giren Yeniden Refah Partisi ise Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da içinde yer aldığı 5 milletvekili çıkardı.

        7 PARTİNİN GENEL BAŞKANLARI MECLİS'E GİREMEDİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta sazan sarmalına alarak CHP listelerinden seçime giren DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti 39 milletvekili koparsa da genel başkanları kaybetti.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Siyasetten 6 sıfır atıldı
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın zaferi! Siyasetten 6 sıfır atıldı! Koalisyonun genel başkanları Meclis'e giremedi
                loading
                SON DAKİKA