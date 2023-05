2. tur sonrası Kemal Kılıçdaroğlu 'devam' dedi ilk isyan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi! CHP'deki koltuk savaşlarında yeni perde

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Erdoğan’ın yüzde 5’lik gerisinde kalan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda da hezimete uğradı. 13 yıldır Başkan Erdoğan’ı yenemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi beklenirken ‘yola devam’ açıklaması yapması CHP’li isimleri çileden çıkardı. Kılıçdaroğlu’na ilk isyan bayrağı ise CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. Sosyal medya hesabından, ‘Değişim’ temalı bir video yayınlayan İmamoğlu, “Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim.” İfadelerini kullandı. Kulislerde İmamoğlu’nun CHP Olağan Kurultayı için çalışmalarda olduğu konuşulurken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da İmamoğlu PR’ı yapması dikkatlerden kaçmadı.