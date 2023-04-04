Kadri Gürsel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üstündeki pozuna akla ziyan savunma: Siyasi lider önüne bakmaz

6+1'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza attığı seccade skandalının yankıları sürerken yandaşları ise durumu kurtarma telaşına düştü.
Daha önce 'başörtüsüne bez parçası' diyen ve son dönemde muhafazakarlık pozu kesen Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.
Kılıçdaroğlu, programın ardından bazı CHP milletvekili aday adayları ile görüştü. Görüşmelere ilişkin paylaşılan fotoğraflar büyük bir skandalı açığa çıkardı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SECCADE ÜSTÜNDE AYAKKABIYLA POZ
İlk olarak Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşmesinin fotoğrafları basına yansırken söz konusu görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.
"YOĞUNDUK GÖREMEDİK" SAVUNMASI
Bu poz büyük tepki çekerken önce CHP'den ardından Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.
KILIÇDAROĞLU: ÜZGÜNÜM GÖREMEDİM OPERASYON
Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.
Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." iddiasında bulundu.
Kılıçdaroğlu daha sonra da koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.
GÖREMEDİM DEDİ YENİ POZLAR ÇIKTI
İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun benzer pozları da ortaya çıktı.