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    • 04.04.2023 09:47
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    Kadri Gürsel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üstündeki pozuna akla ziyan savunma: Siyasi lider önüne bakmaz

    Kadri Gürsel'den akla ziyan savunma! 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz büyük bir skandala imza atarak seccade üstünde ayakkabıyla poz verdi. Kılıçdaroğlu'nun yandaşları ise akla ziyan ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya çalıştı. Halk TV programcısı Kadri Gürsel suçlunun seccadeyi orada bırakanlar olduğunu belirterek, "Bir siyasi lider yürürken eğer dağ başında yürümüyorsa Ankara asfaltında dahi yüyürken, adalet yürüyüşünde yürürken... Önüne bakmaz dik durur ileriye bakar yere bakmaz. Kılıçdaroğlu’nun önüne bakarak yürürken bir tane fotoğrafını bulamazsın." dedi.

    takvim.com.tr
    Savunmaya bakın!

    6+1'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza attığı seccade skandalının yankıları sürerken yandaşları ise durumu kurtarma telaşına düştü.

    Daha önce 'başörtüsüne bez parçası' diyen ve son dönemde muhafazakarlık pozu kesen Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

    Kılıçdaroğlu, programın ardından bazı CHP milletvekili aday adayları ile görüştü. Görüşmelere ilişkin paylaşılan fotoğraflar büyük bir skandalı açığa çıkardı.

    KADRİ GÜRSEL'DEN AKLA ZİYAN SAVUNMA | VİDEO

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SECCADE ÜSTÜNDE AYAKKABIYLA POZ
    İlk olarak Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşmesinin fotoğrafları basına yansırken söz konusu görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

    "YOĞUNDUK GÖREMEDİK" SAVUNMASI
    Bu poz büyük tepki çekerken önce CHP'den ardından Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.

    KILIÇDAROĞLU: ÜZGÜNÜM GÖREMEDİM OPERASYON
    Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

    Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." iddiasında bulundu.

    Kılıçdaroğlu daha sonra da koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

    GÖREMEDİM DEDİ YENİ POZLAR ÇIKTI
    İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun benzer pozları da ortaya çıktı.

        Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde yine seccade üzerinde poz verdiği görüldü.

        KADRİ GÜRSEL'DEN AKLA ZİYAN SAVUNMA
        Yaşanan skandallar zincirinin ardından CHP yandaşı Can Ataklı skandal sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarma telaşına düştü.

        Kılıçdaroğlu'nun yandaşları ise akla ziyan ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya çalıştı.

        Halk TV'de İsmail Saymaz ile birlikte program sunan Kadri Gürsel suçlunun seccadeyi orada bırakanlar olduğunu belirterek, "Bir siyasi lider önüne bakmaz" şeklinde skandal bir savunma yaptı.

        Kadri Gürsel Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle savundu;

        "Bir siyasi lider yürürken eğer dağ başında yürümüyorsa Ankara asfaltında dahi yüyürken Adalet yürüyüşünde yürürken önüne bakmaz dik durur ileriye bakar yere bakmaz. Bir siyasi liderin geçeceği yol…

        "KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNE BAKARA YÜRÜRKEN FOTOĞRAFINI BULAMAZSINIZ"
        Zaten burası kapalı mekansa program dâhilindeyse bakılmıştır edilmiştir. Siyasi lider kafasını daima dik tutar. Dik durur ve kafası yukardadır yere bakarak yürümez. Siyasi liderler başı eğik önüne bakan… Kılıçdaroğlu'nun önüne bakarak yürürken bir tane fotoğrafını bulamazsın.

        "SORUMLULUK O SECCADEYİ ORADA BIRAKANLARINDIR"
        Şimdi o kadar renk cümbüşü içinde desen bolluğu içinde kalabalık bir mekânda Kılıçdaroğlu'nun yere bakmasını ben düşünemiyorum. Yere bakmadı ve bırakılmış olan seccadeye bastı. Sorumluluk o seccadeyi orada bırakanlarındır."

        CAN ATAKLI SUÇU NAMAZ KILANLARDA ARAMIŞTI
        Öte yandan CHP yandaşı Can Ataklı da skandal sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarma telaşına düşmüştü.

        Suçu orada namaz kılanlarda arayan Can Ataklı, "İftardan sonra namaz kılanlar bana göre çok büyük bir yanlış yaparak iki tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar." dedi.

        İftardan sonra birkaç kişinin namaz kılmak için yer aradığını iddia eden Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu savunmak için şunları söyledi;

        "İşte patronun odasında yerlerde halı var. Adam öyle bir ofis yapmış kendine ama ayakkabıyla giriliyor. Bazı dindar kesimden insanların ofislerinde halılar vardır girmeden ayakkabılar çıkarılır.

        Ama burada öyle bir şey yok yerler halı ama içeriye ayakkabıyla giriliyor. O kalabalıkta birkaç kişiyle giriyorlar. Fakat o iftardan hemen sonra namaz kılanlar bana göre çok büyük bir yanlış yaparak 2 tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar."
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        Haberler Güncel Kadri Gürsel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üstündeki pozuna akla ziyan savunma: Siyasi lider önüne bakmaz
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