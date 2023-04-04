Kadri Gürsel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üstündeki pozuna akla ziyan savunma: Siyasi lider önüne bakmaz

KILIÇDAROĞLU: ÜZGÜNÜM GÖREMEDİM OPERASYON

Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu daha sonra da koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

GÖREMEDİM DEDİ YENİ POZLAR ÇIKTI

İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun benzer pozları da ortaya çıktı.