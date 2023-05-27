Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' savunması: PKK ile FETÖ ile masaya oturmaz... HDPKK öyle demiyor ama!

Atatürk portresi ile videolar çeken Kılıçdaroğlu daha sonra mülteci provokasyonunu körükleyen Ümit Özdağ ile masaya oturdu. HDPKK'ya özerklik sözü veren Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a da üniter yapı sözü veren Kılıçdaroğlu'nun adeta tüm tuşları bastığı görüldü.

MERAL AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SAVUNMA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyaseti tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu için masadan kalkan ancak daha sonra geri oturtulan Meral Akşener ise bu kez Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK ile masaya oturmayacağını öne süren Meral Akşener şunları söyledi;

"Ben, Meral Akşener. Hasan Tahsin Argun'un yeğeni, iki Batı Trakya cumhuriyeti kurmuş, Atatürk'ün arkadaşı Hasan Tahsin Argun'un yeğeni. Ve diyorum ki, onun adına diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu, PKK ile masaya oturmaz, kefilim. FETÖ ile masaya oturmaz, kefilim. Hizbullah ile masaya oturmaz, kefilim. Harama el uzatmaz, kefilim. Çünkü Allah'a bin şükür, babamın amcasının bize bıraktığı en önemli miras, dürüstlüğüdür. Dolayısıyla o dürüstlüğü arkama alarak, ona layık olmaya gayret eden bir yeğen olarak, bütün müktesebatım üzerine kefilim, bana ihtiyacı yoktur ama benim hemşerilerim arasında kefilim ki kul hakkına el uzatmayacak."

PERVİN BULDAN İTİRAF ETTİ: KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ

Akşener Kılıçdaroğlu'na kefil olsa da neredeyse her gün Kandil'deki terör baronları Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklaması veriyor.

HDPKK'lı Pervin Buldan da pazarlığı itiraf etti. Buldan, "Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir." ifadelerini kullandı.

Yine HDP'li Cengiz Çandar da, "özyönetim" taleplerinin olduğunu dillendirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesinde mutabık kaldı" itirafını yapmıştı.

ÖZYÖNETİM MUTAKABATI!

HDPKK'lı Cengiz Çandar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi-merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." dedi.