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    • 27.05.2023 14:19
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    • 27.05.2023 14:21
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    Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' savunması: PKK ile FETÖ ile masaya oturmaz... HDPKK öyle demiyor ama!

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu için masadan kalkan ancak daha sonra geri oturtulan Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yaşanan hezimetin ardından milliyetçilik rolüne bürünen Kılıçdaroğlu'nu savundu. Akşener "Kılıçdaroğlu, PKK ile masaya oturmaz, kefilim. FETÖ ile masaya oturmaz, kefilim. " dedi. Akşener'in bu sözlerinin ardından HDPKK'lı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere yönelik itirafları akıllara geldi.

    takvim.com.tr
    Bozacının şahidi şıracı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

    14 Mayıs seçimleri 50+1 kuralı sebebiyle ikinci tura kaldı. Millet yarın bir kez daha sandığa giderek İkinci yüzyıl için kararını verecek.

    Kılıçdaroğlu sandıkta fark yemesinin ardından ikiyüzlü siyasetine hız verdi.

    İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, özerklik vadedip 'kayyuma son' diyen FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için milliyetçi rolüne büründü.

    Atatürk portresi ile videolar çeken Kılıçdaroğlu daha sonra mülteci provokasyonunu körükleyen Ümit Özdağ ile masaya oturdu. HDPKK'ya özerklik sözü veren Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a da üniter yapı sözü veren Kılıçdaroğlu'nun adeta tüm tuşları bastığı görüldü.

    MERAL AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SAVUNMA
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyaseti tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu için masadan kalkan ancak daha sonra geri oturtulan Meral Akşener ise bu kez Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalıştı.

    Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK ile masaya oturmayacağını öne süren Meral Akşener şunları söyledi;

    "Ben, Meral Akşener. Hasan Tahsin Argun'un yeğeni, iki Batı Trakya cumhuriyeti kurmuş, Atatürk'ün arkadaşı Hasan Tahsin Argun'un yeğeni. Ve diyorum ki, onun adına diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu, PKK ile masaya oturmaz, kefilim. FETÖ ile masaya oturmaz, kefilim. Hizbullah ile masaya oturmaz, kefilim. Harama el uzatmaz, kefilim. Çünkü Allah'a bin şükür, babamın amcasının bize bıraktığı en önemli miras, dürüstlüğüdür. Dolayısıyla o dürüstlüğü arkama alarak, ona layık olmaya gayret eden bir yeğen olarak, bütün müktesebatım üzerine kefilim, bana ihtiyacı yoktur ama benim hemşerilerim arasında kefilim ki kul hakkına el uzatmayacak."

    PERVİN BULDAN İTİRAF ETTİ: KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ
    Akşener Kılıçdaroğlu'na kefil olsa da neredeyse her gün Kandil'deki terör baronları Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklaması veriyor.

    HDPKK'lı Pervin Buldan da pazarlığı itiraf etti. Buldan, "Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir." ifadelerini kullandı.

    Yine HDP'li Cengiz Çandar da, "özyönetim" taleplerinin olduğunu dillendirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesinde mutabık kaldı" itirafını yapmıştı.

    ÖZYÖNETİM MUTAKABATI!
    HDPKK'lı Cengiz Çandar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi-merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." dedi.

    Çandar "İyi niyetli bir şekilde cumhurbaşkanı adayı Kürtlerin de oy vereceği seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular." diyerek itirafta bulundu.

    Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile "üniter yapı" HDPKK ile ise "özyönetim" üzerine mutabakata varması ikiyüzlü siyaseti ortaya koyarken sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

    SAKIK'IN İTİRAFLARI
    Yine HDP'li Sırrı Sakık Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardından verdiği sözleri açıklaması için çağrı yapmıştı. Sakık, "Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare edilmesi gerekir. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Geri dönüş başlamalı cezaevinden, sürgünden… Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, bakanlıkları, paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız, HDP'nin." ifadeleriyle itirafta bulunmuştu. -

    AKŞENER'İN KURULTAY KARARI
    Öte yandan Kılıçdaroğlu'na kefil olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ikinci tur öncesi kurultay kararını duyurmuştu.

        Akşener imzalı kararda "Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm." ifadelerine yer verildi.

        MERAL AKŞENER PES Mİ EDİYOR?
        İkinci tur öncesi açıklanan bu karar "Meral Akşener pes mi ediyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

        Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener önce masadan kalkmış daha sonra geri oturtulmuştu.

        Meral Akşener'in masada sözünün geçmediği tescillenen anketlerde 15-50 olarak gösterilmesine İYİ Parti de 9.69 oranında oy olarak vadettikleri başarının altında kalmıştı.

        CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİ İDDİASI
        Akşener'in 14 Mayıs'ta yaşanan mağlubiyet sonrası sinirinden camı çerçeveyi indirdiği iddia edilmişti.

        7'li koalisyonun liderlerinin kamera karşısına geçip açıklama yaptığı esnada ise surat ifadesi manidar bulunmuştu.
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        Haberler Güncel Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' savunması: PKK ile FETÖ ile masaya oturmaz... HDPKK öyle demiyor ama!
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