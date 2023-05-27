Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Mevsimlik milliyetçi





KILIÇDAROĞLU'NUN HDP İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMASI

Oğan, Sayın Kılıçdaroğlu görüşmelerimizde bize bir takım önerilerinde bulundu. Başkan yardımcılığı, bakanlıklar, olmayınca kolay dağıtıyorlar tabi. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğümüzde ise biz ilkelerimizi ortaya koyduk ve o da dedik ki "Bunlar bizimde ilkelerimiz". Kılıçdaroğlu ilkelerimizi kabul etmesine rağmen HDP ile iş birliği yapması eğreti durdu. Bizim bu kararı vermemizdeki en büyük etken budur. Biz terör örgütlerine karşı etkili mücadeleden yanayız. "Anayasanın ilk dört maddesi tabi ki bizim kırmızı çizgimiz" dedi sayın Erdoğan. Sizin yok ama Ali Babacan'ın madde 66 ile bir derdi var. Anayasadan ilk fırsatta Türklüğü çıkaranlarla nasıl yan yana duracaktık." dedi.