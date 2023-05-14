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    • 14.05.2023 22:47
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    • 14.05.2023 22:58
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    Ankara kulislerini karıştıran 'İYİ' bomba! Meral Akşener "Kazanamayız demedim mi?" sözleriyle cam kırıp görevli tokatladı

    Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy sayımının başlamasıyla birlikte CHP'liler kuyruklu manipülasyonu birbiri ardına sıralarken Ankara kulislerini karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde sinir krizi geçirip camları kırdığı, bir görevliye de tokat attığı iddia edildi. İYİ Parti liderinin sinir krizi geçirdiği anların bir haber ajansı tarafından kaydedildiği, ancak yoğun baskısı üzerine yayına vermeden silindiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan İYİ Parti'nin krizi perdelemek adına 'Akşener neşeli' pozları servis etmesi dikkatkerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener ’cam kırdı, görevli tokatladı’ iddiası

    Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti.

    Saat 17.00'dan sonra sayım işlemleri başladı, CHP ise ardı arkasına provokasyonları sıraladı...

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak birbiri ardına ekran karşısına geçip telaşlı bir şekilde süreci manipüle etmeye çalıştı.

    BİR MANİPÜLASYON DA KILIÇDAROĞLU'NDAN: ÖNDEYİZ
    Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.



        ANKARA'YI KARIŞTIRAN KULİS
        CHP'lilerin 'öndeyiz' manipülasyonlarıyla eş güdümlü olarak Ankara'yı karıştıran bir kulis kayıtlara geçtİ.

        AKŞENER CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRİP BİR GÖREVLİYİ TOKATLADI
        Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi kırdığı, bir görevliye de tokat attığı iddia edildi.



        Akşener'in sinir krizi geçirdiği anların bir haber ajansı tarafından kaydedildiği, ancak İYİ Partili kurmayların yoğun ısrarı ve baskısı sonucu yayına verilmeden silindiği gelen bilgiler arasında.




        KRİZİ PERDELEMEK ADINA "AKŞENER NEŞELİ" POZLARI
        Öte yandan Ankara'yı karıştıran kulis sonrası İYİ Parti tarafından servis edilen 'Akşener neşeli' pozları dikkatlerden kaçmadı. Bu durum İYİ Parti'nin krizi perdeleme çabası olarak yorumlandı.
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        Haberler Güncel Ankara kulislerini karıştıran 'İYİ' bomba! Meral Akşener "Kazanamayız demedim mi?" sözleriyle cam kırıp görevli tokatladı
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