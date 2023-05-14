Ankara kulislerini karıştıran 'İYİ' bomba! Meral Akşener "Kazanamayız demedim mi?" sözleriyle cam kırıp görevli tokatladı

Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti.
Saat 17.00'dan sonra sayım işlemleri başladı, CHP ise ardı arkasına provokasyonları sıraladı...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak birbiri ardına ekran karşısına geçip telaşlı bir şekilde süreci manipüle etmeye çalıştı.
BİR MANİPÜLASYON DA KILIÇDAROĞLU'NDAN: ÖNDEYİZ
Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.