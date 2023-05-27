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    • 27.05.2023 13:52
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' programında önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' programında önemli açıklamalarda bulundu. 8'li koalisyona yüklenen Bahçeli, "Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozları veriyorlar." dedi.

    Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ’milliyetçilik’ ayarı!

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' programında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli 14 mayıs hezimeti sonrası milliyetçi pozu kesen Kılıçdaroğlu'nu ve Ümit Özdağ'ın katılmasıyla 8'liye dönüşen koalisyonu yerden yere vurdu.

    Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

    Milliyetçi Ülkücü Hareket, şehitlerimizin göz nuru, Türk İslam ruhunun ana gövdesidir. Ülkücü şehitlerin her biri vatandır, bayraktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ülkücü şehitlerimiz fani hayatın fazilet neferleriydi.

    Onlar iliklerine kadar Türk İslam ülküsüne inanmış gönül ve dava insanlarıydı. İkbal hırsıyla değil istiklal heyecanıyla yanıp tutuşmuşlardı. Onlar için dava inanılacak ve iradeyle savunulacak varoluş mirasıydı. Fidanken toprağa düşenler cennette çınar olup kök saldılar.

    KÜÇÜK İNSANLARIN BÜYÜK DAVASI OLMAZ
    Küçük insanların büyük davası olmaz, büyük davaların da küçülmüş, küçük meselelere gömülmüş mensuplarından bahsedilemez. Üç hilalin altında değer ve şahsiyet kazanıp palazlandıklarında yuvasını taşa tutanlar bizim nezdimizde ilelebet yok hükmündedir. Ne ibret verici bir hakikattir ki 3 günlük dünyalarını 5 kuruşa pazarlayanların itibarsızlıkları ömür boyunca yakalarında kara leke gibi asılı kalacaktır.

    ŞEHİTLERİMİZİN İZİNDE GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ
    Artık her şey netleşmiştir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır, şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Çakma milliyetçilerle kandil dağını tanrı dağına reva gören mağara milliyetçilerle vitrin süsü milliyetçilerle defolu milletseverlerle Türk milletinin işi olmaz. Hiç kimse maske takarak milletimizi aldatamaz.

    Ülkücü şehitlerimiz milletimiz tok esirler aç hürler ülkesinde yaşamaktan kurtarmak, yıkım ve yozlaşmanın önünü kesmek için zulme meydan okumuşlardı. Gönüllerinde millet sevgisi, şuurlarında tükenmeyen bir sevdanın içten içe çilesini çekmişlerdi.

    Yoruldular, dinlendiler, vuruldular, kahpe pusularla sınandılar ama dönmediler. Son nefeslerinde bile vatan sağolsun dediler. Düşmediler, tökezlemediler, yılmadılar, yıkılmadılar. Şehitlerimiz tarih içinde tarih yazdılar. Mücadeleleri mücadelemizdir. Gün gelmiş vatan için gözyaşı dökmüşlerin, vatan sağolsun diyerek gözyaşını içine akıtmışların davası bizim davamız.

    KILIÇDAROĞLU'NA TERÖR TEPKİSİ
    Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozları veriyorlar.

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    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' programında önemli açıklamalar
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